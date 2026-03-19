Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

23:52
A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada - Big Brother
03:28

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

23:39
Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada - Big Brother
03:37

Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada

23:36
Diogo revela aos concorrentes que tem "alguém": «Sinto-me a pior pessoa do mundo» - Big Brother
08:51

Diogo revela aos concorrentes que tem "alguém": «Sinto-me a pior pessoa do mundo»

23:31
Diogo conta "verdade" a Ariana e mostra vontade em desistir do programa: «Ela ficou a chorar» - Big Brother
03:22

Diogo conta "verdade" a Ariana e mostra vontade em desistir do programa: «Ela ficou a chorar»

23:28
Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas - Big Brother
06:11

Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas

23:23
«Estás a criar algum sentimento por mim?» Diogo confronta Ariana - Big Brother
03:03

«Estás a criar algum sentimento por mim?» Diogo confronta Ariana

22:59
Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país - Big Brother

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

22:27
Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Às vezes só conseguimos ganhar depois de perder» - Big Brother
08:13

Cristina Ferreira deixa conselho a Eva: «Às vezes só conseguimos ganhar depois de perder»

22:27
«Está preparada para o perder?» Eva reage a aproximação de Diogo a Ariana - Big Brother
08:13

«Está preparada para o perder?» Eva reage a aproximação de Diogo a Ariana

22:26
«Consegue viver com o namorado confuso?» Cristina Ferreira questiona Eva sobre sentimentos de Diogo por Ariana - Big Brother
08:13

«Consegue viver com o namorado confuso?» Cristina Ferreira questiona Eva sobre sentimentos de Diogo por Ariana

22:26
Eva pensa terminar relação com Diogo? Esta é a resposta da concorrente - Big Brother
08:13

Eva pensa terminar relação com Diogo? Esta é a resposta da concorrente

22:25
Eva reage a beijo do namorado Diogo a Ariana: «Não o vou condenar» - Big Brother
08:13

Eva reage a beijo do namorado Diogo a Ariana: «Não o vou condenar»

22:10
No meio da polémica, Diogo assume medo de magoar Ariana: «É um ser humano» - Big Brother
09:57

No meio da polémica, Diogo assume medo de magoar Ariana: «É um ser humano»

22:09
Em polémica, Diogo confessa ter ponderado terminar namoro com Eva: «O que se vai passar é...» - Big Brother
09:57

Em polémica, Diogo confessa ter ponderado terminar namoro com Eva: «O que se vai passar é...»

22:09
Namora há 5 anos com Eva, mas está confuso sobre sentimentos por outra concorrente: «Gosto imenso da Ariana» - Big Brother
09:57

Namora há 5 anos com Eva, mas está confuso sobre sentimentos por outra concorrente: «Gosto imenso da Ariana»

22:08
Diogo admite passar dos limites e relata beijo com Ariana: «Foi um beijo na boca e...» - Big Brother
09:57

Diogo admite passar dos limites e relata beijo com Ariana: «Foi um beijo na boca e...»

22:08
«Tem sentimentos pela Ariana?» Cristina Ferreira confronta Diogo - Big Brother
09:57

«Tem sentimentos pela Ariana?» Cristina Ferreira confronta Diogo

21:54
«Puxo-te os boxers» Imagens inéditas da noite de Diogo e Ariana - Big Brother
01:06

«Puxo-te os boxers» Imagens inéditas da noite de Diogo e Ariana

21:47
De rastos depois de conversa, Eva é direta com Diogo: «Vai voltar a repetir-se?» - Big Brother
02:24

De rastos depois de conversa, Eva é direta com Diogo: «Vai voltar a repetir-se?»

21:30
Silêncio ensurdecedor entre Diogo e Eva depois da resposta à pergunta: «Sentes alguma coisa mais?» - Big Brother
06:16

Silêncio ensurdecedor entre Diogo e Eva depois da resposta à pergunta: «Sentes alguma coisa mais?»

21:29
Última Hora: Diogo confessa a Eva ter dado um beijo a Ariana - Big Brother
05:36

Última Hora: Diogo confessa a Eva ter dado um beijo a Ariana

21:27
«Tu gostas dela de forma amorosa?» Eva confronta Diogo e o silêncio diz tudo - Big Brother
04:19

«Tu gostas dela de forma amorosa?» Eva confronta Diogo e o silêncio diz tudo

21:20
Princípio do fim? Diogo faz confissão a Eva: «Isto custa-me dizer...» - Big Brother
09:28

Princípio do fim? Diogo faz confissão a Eva: «Isto custa-me dizer...»

21:18
Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...» - Big Brother

Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

21:08
Eva confronta Diogo: «Porque é que ela disse que está sempre a tocar nos teus lábios» - Big Brother
02:23

Eva confronta Diogo: «Porque é que ela disse que está sempre a tocar nos teus lábios»

Acompanhe ao minuto

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país - Big Brother

Entrou com a namorada, mas está a ganhar sentimentos por outra concorrente. Diogo assume ter beijado Ariana e mostra-se "confuso".

A relação de Diogo e Eva está cada vez mais fragilizada na casa do Secret Story 10. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, o concorrente desabou em lágrimas numa conversa a sós com a namorada e acabou por fazer uma confissão inesperada: Diogo beijou Ariana por iniciativa própria.

Visivelmente emocionado, o concorrente começou por admitir que não está bem consigo próprio, confessando sentir-se «horrível, porco, nojento» e deixando no ar que tinha ultrapassado limites ao dizer ter feito coisas que não queria ter feito. Perante isto, Eva foi direta e quis saber a verdade, questionando «Deste-lhe algum beijo?», ao que o concorrente confirmou «Ontem, à noite», embora tenha tentado travar o tema com um «Mas não quero falar disto».

A conversa tornou-se ainda mais tensa quando Eva tentou perceber o que esteve por trás do momento, mas Diogo mostrou-se confuso sobre os sentimentos que nutre por Ariana, admitindo «Não sei, não sei», garantindo apenas: «Não vim para aqui para te magoar» e que não era essa a sua intenção. Ainda assim, acabou por justificar o beijo com um impulso difícil de controlar, explicando «Foi um momento. A falta, a carência, não sei explicar».

Num dia emocional dentro da casa, marcado pelas homenagens do Dia do Pai, o concorrente mostrou-se mais vulnerável e procurou apoio em Eva, mas acabou por trazer ainda mais dúvidas para a relação. Diogo assumiu que está confuso em relação ao que sente por Ariana, confessando «Não sei», embora tenha sublinhado que esse sentimento «não é igual» ao que sente pela namorada.

No meio da conversa, deixou ainda outra revelação no ar ao admitir que fez «coisas que não queria ter feito», aumentando a incerteza sobre o que realmente aconteceu.

Nas redes sociais, está instalada a polémica. Os internautas apelam a Eva para que tenha «amor próprio» e que «deixe o namorado».

Entre lágrimas, dúvidas e sentimentos à flor da pele, a relação de Diogo e Eva entra agora numa fase decisiva dentro da casa mais vigiada do país.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

«O mais grave foi...»: Amigas de Eva reagem à polémica com Ariana e Diogo. E deixam aviso

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Sem roupa no meio da natureza. A partilha ousada que Ana fez antes de entrar no Secret Story 10
Temas: Diogo Eva

Mais Vistos

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Saiu de Portugal e nunca mais olhou para trás. Descubra o que faz Liliana na Suíça

Ontem às 18:04
Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Ontem às 18:15
Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas
06:11

Aconteceu: Diogo revela a Ariana "ter alguém" e a concorrente fica em lágrimas

Há 2h e 17min
A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada
03:28

A chorar pelos cantos. Ariana "sem chão" após confissão de Diogo que envolve namorada

Há 1h e 53min
Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada
03:37

Abriu o jogo: Diogo chora ao revelar a Sara "ter feito coisas" com Ariana, apesar de ter namorada

Há 2h e 6min
Ver Mais

Notícias

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

Entrou com a namorada, mas rendeu-se a outra: Diogo admite beijo a Ariana e reação de Eva choca o país

Há 2h e 46min
Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

Amigos de Diogo reagem a polémica com Eva e Ariana. E fazem revelações: «A relação deles cá fora é...»

Ontem às 21:18
«O mais grave foi...»: Amigas de Eva reagem à polémica com Ariana e Diogo. E deixam aviso

«O mais grave foi...»: Amigas de Eva reagem à polémica com Ariana e Diogo. E deixam aviso

Ontem às 19:39
Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ontem às 18:27
Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Poucos sabiam, mas Liliana do Secret Story 10 é amiga de uma ex-concorrente que todos conhecem

Ontem às 18:15
Ver Mais Notícias

Opinião

Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Há um amor a crescer na casa? Diana Lopes expõe gestos de João que ninguém viu: «Tem um encantamento, está deslumbrado...»

Ontem às 00:38
Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

Diana Lopes 'ataca' Diogo com tudo: «Manipulação pura. Está-se a marimbar para a namorada»

Ontem às 00:35
Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

17 mar, 09:29
João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

17 mar, 09:14
Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

16 mar, 17:55
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

17 mar, 21:54
Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ninguém estava à espera: Cristina Ferreira revela talento inesperado e fãs reagem

Ontem às 18:27
Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

Operação Biquíni 2026: As dicas preciosas de Cristina Ferreira para perder peso até ao verão

Ontem às 15:38
Gesto de amor entre casal emociona Cristina Ferreira. Apresentadora repete momento com João Monteiro

Gesto de amor entre casal emociona Cristina Ferreira. Apresentadora repete momento com João Monteiro

Ontem às 15:05
Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Ontem às 14:37
Francisco Monteiro revela como «tem de ser» a sua próxima namorada. E há uma "exigência" surpreendente

Francisco Monteiro revela como «tem de ser» a sua próxima namorada. E há uma "exigência" surpreendente

Ontem às 13:03
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis
03:17

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

Ontem às 16:18
Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
02:06

Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral

Ontem às 15:46
Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Bárbara Parada e Guilherme Baptista fazem a primeira viagem romântica. E há uma declaração de amor rara

Ontem às 14:37
Francisco Monteiro revela como «tem de ser» a sua próxima namorada. E há uma "exigência" surpreendente

Francisco Monteiro revela como «tem de ser» a sua próxima namorada. E há uma "exigência" surpreendente

Ontem às 13:03
«O que é que faz o Diogo?»: Cristina Ferreira 'aperta' com Eva no confessionário mais tenso de sempre do Secret Story 10

«O que é que faz o Diogo?»: Cristina Ferreira 'aperta' com Eva no confessionário mais tenso de sempre do Secret Story 10

Ontem às 11:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

"Este sonho também é vosso": Sónia Jesus lança bomba... e famosos ficam em êxtase!

Ontem às 18:15
Fora de Portugal, Bárbara Parada mostra Guilherme Baptista: "Até desprevenido, é perfeito"

Fora de Portugal, Bárbara Parada mostra Guilherme Baptista: "Até desprevenido, é perfeito"

Ontem às 17:54
Bruno de Carvalho: "Estive com o meu pai, já falecido, e não percebia porque não me respondia"

Bruno de Carvalho: "Estive com o meu pai, já falecido, e não percebia porque não me respondia"

Ontem às 15:39
Emocionado, Bruno de Carvalho recorda última conversa com o pai: «Tive noção de que ele tinha desistido»

Emocionado, Bruno de Carvalho recorda última conversa com o pai: «Tive noção de que ele tinha desistido»

Ontem às 15:09
Gonçalo Quinaz recorda polémico passado: "Errei e paguei uma fatura cara"

Gonçalo Quinaz recorda polémico passado: "Errei e paguei uma fatura cara"

Ontem às 13:05
Ver Mais Outros Sites