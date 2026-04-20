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Eva traiu Diogo? Resposta do ex-concorrente não convence Cláudio Ramos

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Tudo aconteceu esta manhã no programa 'Dois às 10'.

Diogo foi o último expulso do Secret Story 10 e esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI para recordar o seu percurso na casa mais vigiada do país, mas não convenceu Cláudio Ramos quando falou sobre uma possível traição de Eva. 

«Nunca existiu uma traição antes?», perguntou Cristina a Diogo, que negou. «E houve da parte dela? (Eva)», insistiu. «Isso prefiro não falar, tanto da minha parte como da dela», respondeu Diogo a medo. 

Cláudio Ramos insistiu porque lhe pareceu que havia dúvidas na resposta e Diogo atirou: «Eu não tenho dúvida nenhuma». E o apresentador retorquiu: «Então para ti a Eva não te traiu?», Diogo nega, mas o comunicador não se convence. 

«Estás a ver é isto que me irrita um bocadinho (...) tu não estás a responder com o coração, estás a responder com a cabeça. Há alguma razão para isso ou é isso que queres responder?», disse. Diogo garantiu: «É isto, a minha resposta foi clara» e Cláudio Ramos rematou em tom irónico: «Foi, foi, só que nós já temos 50 anos». 

Diogo acusa Eva de estar a jogar

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Na mesma entrevista, Diogo acusou Eva de aproveitar o sofrimento que ele lhe causou para jogo e não acredita que haja uma ligação genuína entre ela e Tiago. 

«Agora mais para o fim sim acho (que ela aproveita o sofrimento para o jogo). Não sei o que é genuíno, estou a conhecer uma Eva que não conhecia, ela não é aquela pessoa, está-se a juntar devido às informações que recebe (aviões)», disse.

Questionado concretamente sobre Tiago, Diogo parece não ter dúvidas: «Acho que se aproximou do Tiago por jogo, conhecendo a Eva como conheço, acho que ela ainda sente alguma coisa (por Diogo).

Diogo descarta Eva e vê futuro com Ariana

O ex-concorrente descartou um futuro ao lado de Eva, por outro lado, pondera algo mais sério com Ariana. Questionado sobre a conversa que Diogo teve com Ariana quando saiu da casa, o jovem respondeu: «Perguntei se ela estava bem e se a família estava bem e depois não consegui falar mais, ela foi embora», disse.

Sobre o facto de a ter "ignorado" por duas vezes no fim da gala, Diogo justificou-se e garantiu: «Se eu tivesse ignorado a Ariana não tinha estado com ela no final. O que a gente combinou foi que íamos estar juntos, íamos poder conversar à vontade, sem câmaras nem tantos olhos em cima». 

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«Imaginas uma relação?», questionaram os apresentadores: «Eu penso que sim, quero conhecer melhor a Ariana porque lá dentro é diferente de estar cá fora. Mas vamos ver se as nossas vidas se conseguem juntar», respondeu Diogo. 

Quanto a Eva, Diogo garantiu: «Neste momento eu olho para a Eva só como amiga, não posso prever o futuro (…) a gente não sabe o que acontece daqui a 10 anos. Eu penso que o futuro pode juntar-nos novamente. Mas não penso nisso. A minha cabeça está muito bem decidida, a Eva não entra sequer na equação». 

Primeira conversa com a família

Diogo revelou a primeira conversa que teve com a família, após a expulsão: «Esta foi a semana em que mais pensei, até quando a Voz fez a falsa expulsão, por um lado fiquei triste, mas também fiquei contente por ir ver a minha família», disse.

«Sabia que me iam dar na cabeça, como fizeram, mas também que me iam apoiar», acrescentou. 

Depois, Diogo foi mais longe e revelou o que foi falado: «Disseram que eu não precisava de ter feito isto, que eu estava bem no início do jogo, não precisava. E perguntaram porque é que eu fiz isto e eu disse que acabei por me envolver num sentimento que não consegui controlar». 

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Imagens inéditas do casting

Na mesma entrevista de hoje foram reveladas imagens inéditas do casting de Diogo e Eva, trazendo novos detalhes sobre a ligação e estratégia que ambos definiram antes de entrarem na casa.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o público teve acesso a um vídeo exclusivo do casting, onde se percebe melhor o plano delineado entre os dois concorrentes.

Nas imagens, Diogo e Eva mostram uma «confiança total» um no outro, assumindo que entrariam no jogo completamente alinhados. A proximidade entre ambos era evidente desde o início, assim como a disponibilidade para levar a estratégia ao limite, se necessário.

Um dos momentos mais comentados surge quando é colocada a hipótese de um beijo na boca como parte do jogo. Eva admite essa possibilidade, mas faz questão de estabelecer limites: «Para uma missão, é temporário, uma vez». Diogo ainda a confronta diretamente: «Tu deixas?» e ela responde entre risos: «Depende do prémio».

Diogo revela momento fulcral

Diogo revelou ainda o momento em que percebeu que tinha de se afastar de Eva e aproximar de Ariana: «Inicialmente o combinado era chegarmos lá dentro e cada um estava separado e o objetivo era tentar disfarçar o máximo possível que eramos um casal», começou por referir Diogo em relação a Eva. 

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Depois, Diogo explicou o que mudou: «Eu comecei a conviver todos os dias com a Ariana e era muito raro eu estar com a Eva e os dias foram passando eu fui conhecendo a pessoa e acabei por perder o controlo. Achei que estava tudo controlado, não tinha qualquer tipo de sentimento, mas infelizmente…». 

«Perdi o controlo daquilo que eu queria, daquilo que eu sentia, inicialmente era tudo jogo, uma maneira de conseguirmos que os nossos colegas não reparassem em nada. (Mas quando a Eva diz para dar um passo atrás) foi aí que percebi que não o conseguia fazer, que aquela pessoa (Ariana) me fazia bem», adiantou o jovem.

 

 

 

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