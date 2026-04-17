Falsa expulsão de Diogo deixa Eva em lágrimas e o momento está a dar que falar

O mais recente Especial da Casa dos Segredos ficou marcado por um momento inesperado que está a dar muito que falar: a falsa expulsão de Diogo, que apanhou os concorrentes, e em especial Eva, completamente de surpresa.

Tudo aconteceu quando foi anunciado que Diogo teria de abandonar a casa, numa dinâmica que viria a revelar-se apenas uma brincadeira da Voz. Sem desconfiar de nada, Eva não conseguiu esconder a emoção e acabou por engolir em seco e deixar cair lágrimas perante a saída do concorrente.

Nas redes sociais, o episódio está a dividir opiniões. Enquanto alguns fãs destacam a autenticidade da emoção de Eva, outros acreditam profundamente nos seus sentimentos por Diogo.

Certo é que a falsa expulsão cumpriu o objetivo: agitar o jogo e colocar à prova as relações dentro da casa. E, neste caso, deixou claro que a ligação entre Eva e Diogo está mais intensa do que nunca.