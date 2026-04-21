Inesperado: Diogo toma atitude radical com Eva, após abandonar a casa

Diogo parece determinado a fechar por completo o capítulo da sua relação com Eva, após sair da casa do Secret Story 10. O ex-concorrente tomou uma atitude que não passou despercebida: apagou todas as fotografias que tinha com a ex-namorada no Instagram, sinalizando uma rutura total com o passado recente.

Dentro da casa, a relação entre os dois já tinha terminado por conta da aproximação de Diogo e Ariana. No entanto, muitos acreditavam que, cá fora, poderia haver espaço para uma reconciliação ou, pelo menos, para uma aproximação, mas a decisão de Diogo vem contrariar essas expectativas.

Ao eliminar todos os registos da relação das redes sociais, o ex-concorrente mostra uma postura firme e, para muitos, até radical. Este gesto é frequentemente interpretado como uma tentativa de seguir em frente sem ligações emocionais visíveis, marcando uma clara intenção de virar a página, possivelmente ao lado de Ariana.

De recordar que esta segunda-feira no programa 'Dois às 10', Diogo já tinha descartado um futuro ao lado de Eva, por outro lado, ponderou algo mais sério com Ariana.

«Imaginas uma relação?», questionaram Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Eu penso que sim, quero conhecer melhor a Ariana porque lá dentro é diferente de estar cá fora. Mas vamos ver se as nossas vidas se conseguem juntar», respondeu Diogo.

Quanto a Eva, Diogo garantiu: «Neste momento eu olho para a Eva só como amiga, não posso prever o futuro (…) a gente não sabe o que acontece daqui a 10 anos. Eu penso que o futuro pode juntar-nos novamente. Mas não penso nisso. A minha cabeça está muito bem decidida, a Eva não entra sequer na equação».