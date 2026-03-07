Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

A casa do Secret Story 10 viveu um dos momentos mais tensos e ao mesmo tempo divertidos da edição quando Liliana decidiu avançar com uma tentativa de descobrir o segredo de Eva. A concorrente acreditava ter reunido pistas suficientes para arriscar… mas a verdade acabou por ser bem diferente.

Convencida de que tinha desvendado o enigma, Liliana dirigiu-se à Voz e carregou no botão para fazer a sua revelação. A concorrente afirmou acreditar que o segredo de Eva seria: “Ainda sou virgem.” A tensão tomou conta da sala, com os restantes concorrentes atentos ao resultado da aposta.

No entanto, a suspeita revelou-se completamente errada. Enquanto aguardavam pela confirmação, houve um detalhe que quase colocou tudo a perder: Diogo, concorrente da casa e namorado de Eva fora do programa, teve dificuldade em conter o riso perante a teoria de Liliana. A reação do jovem não passou despercebida e, por momentos, pareceu que poderia levantar suspeitas entre os colegas.

O que ninguém dentro da casa sabe é que Eva e Diogo escondem um dos segredos mais delicados do jogo: “Namoro há 5 anos com um concorrente da casa.” Os dois mantêm a relação completamente em segredo, tentando agir como simples colegas para não comprometer a missão.

A tentativa falhada de Liliana acabou por reforçar o mistério em torno de Eva e ajudar o casal a proteger o verdadeiro segredo. Ainda assim, o momento deixou claro que manter uma relação escondida dentro da casa mais vigiada do país é um desafio constante.

Com os concorrentes cada vez mais atentos às pistas e comportamentos suspeitos, resta saber por quanto tempo Eva e Diogo conseguirão manter o segredo intacto dentro da casa do Secret Story. Uma coisa é certa: episódios como este mostram que, neste jogo, basta um pequeno detalhe para colocar toda a estratégia em risco.

