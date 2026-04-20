«Não entra sequer na equação»! Diogo descarta Eva e vê futuro com Ariana: «O que combinámos foi…»

Diogo foi o último expulso do Secret Story 10 e esta manhã esteve no programa 'Dois às 10' da TVI para recordar o seu percurso na casa mais vigiada do país. O ex-concorrente descartou um futuro ao lado de Eva, por outro lado, pondera algo mais sério com Ariana.

Questionado sobre a conversa que Diogo teve com Ariana quando saiu da casa, o jovem respondeu: «Perguntei se ela estava bem e se a família estava bem e depois não consegui falar mais, ela foi embora», disse.

Sobre o facto de a ter "ignorado" por duas vezes no fim da gala, Diogo justificou-se e garantiu: «Se eu tivesse ignorado a Ariana não tinha estado com ela no final. O que a gente combinou foi que íamos estar juntos, íamos poder conversar à vontade, sem câmaras nem tantos olhos em cima».

«Imaginas uma relação?», questionaram os apresentadores: «Eu penso que sim, quero conhecer melhor a Ariana porque lá dentro é diferente de estar cá fora. Mas vamos ver se as nossas vidas se conseguem juntar», respondeu Diogo.

Quanto a Eva, Diogo garantiu: «Neste momento eu olho para a Eva só como amiga, não posso prever o futuro (…) a gente não sabe o que acontece daqui a 10 anos. Eu penso que o futuro pode juntar-nos novamente. Mas não penso nisso. A minha cabeça está muito bem decidida, a Eva não entra sequer na equação».

Primeira conversa com a família

Diogo revelou a primeira conversa que teve com a família, após a expulsão: «Esta foi a semana em que mais pensei, até quando a Voz fez a falsa expulsão, por um lado fiquei triste, mas também fiquei contente por ir ver a minha família», disse.

«Sabia que me iam dar na cabeça, como fizeram, mas também que me iam apoiar», acrescentou.

Depois, Diogo foi mais longe e revelou o que foi falado: «Disseram que eu não precisava de ter feito isto, que eu estava bem no início do jogo, não precisava. E perguntaram porque é que eu fiz isto e eu disse que acabei por me envolver num sentimento que não consegui controlar».

Imagens inéditas do casting

Na mesma entrevista de hoje foram reveladas imagens inéditas do casting de Diogo e Eva, trazendo novos detalhes sobre a ligação e estratégia que ambos definiram antes de entrarem na casa.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o público teve acesso a um vídeo exclusivo do casting, onde se percebe melhor o plano delineado entre os dois concorrentes.

Nas imagens, Diogo e Eva mostram uma «confiança total» um no outro, assumindo que entrariam no jogo completamente alinhados. A proximidade entre ambos era evidente desde o início, assim como a disponibilidade para levar a estratégia ao limite, se necessário.

Um dos momentos mais comentados surge quando é colocada a hipótese de um beijo na boca como parte do jogo. Eva admite essa possibilidade, mas faz questão de estabelecer limites: «Para uma missão, é temporário, uma vez». Diogo ainda a confronta diretamente: «Tu deixas?» e ela responde entre risos: «Depende do prémio».

Diogo revela momento fulcral

Diogo revelou ainda o momento em que percebeu que tinha de se afastar de Eva e aproximar de Ariana: «Inicialmente o combinado era chegarmos lá dentro e cada um estava separado e o objetivo era tentar disfarçar o máximo possível que eramos um casal», começou por referir Diogo em relação a Eva.

Depois, Diogo explicou o que mudou: «Eu comecei a conviver todos os dias com a Ariana e era muito raro eu estar com a Eva e os dias foram passando eu fui conhecendo a pessoa e acabei por perder o controlo. Achei que estava tudo controlado, não tinha qualquer tipo de sentimento, mas infelizmente…».

«Perdi o controlo daquilo que eu queria, daquilo que eu sentia, inicialmente era tudo jogo, uma maneira de conseguirmos que os nossos colegas não reparassem em nada. (Mas quando a Eva diz para dar um passo atrás) foi aí que percebi que não o conseguia fazer, que aquela pessoa (Ariana) me fazia bem», adiantou o jovem.