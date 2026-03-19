«Não sou só teu». Diogo assume sentimentos por Ariana e deixa Eva sem chão: a conversa de que todos falam

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

No Secret Story 10, num momento a sós no exterior da casa, Eva confronta Diogo com a proximidade a Ariana e acaba a fazer-lhe vários pedidos, inclusive implora para que o namorado se afaste da outra concorrente, pois acredita que esta está de desenvolver sentimentos por ele. O clima azeda quando o próprio Diogo assume que poderá estar confuso sobre o que sente.

Até ao momento, Diogo sempre disse que estava a «jogar» e que a sua aproximação a Ariana seria apenas para tentar proteger o segredo da namorada Eva, que ainda não foi descoberto, e que é «namoro há 5 anos com um concorrente da casa». Porém, se durante algum tempo Eva concordou com esta estratégia, agora está visivelmente incomodada e não o esconde.

Esta quarta-feira, 18 de março, a concorrente avisa o namorado de que não vai aguentar muito mais tempo e que a vontade dela é de expor toda a situação.

O clima começa a azedar quando, durante a conversa, Eva afirma que o namorado é dela e Diogo responde: «Só teu não».

É então que Diogo assume a Eva que tem «um carinho especial por Ariana» e a concorrente fica com cara de poucos amigos, e visivelmente nervosa.

Farta da conversa, Eva chega mesmo a encostar o namorado à parede e deixa-lhe quase um ultimato.