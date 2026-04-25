Polémica familiar? Diogo pronuncia-se sobre família de Eva: «Queria saber o porquê de...»

Diogo esteve hoje, dia 25 de abril de 2026, no programa Momento Certo com João Patrício. Acabou por falar da família de Eva, com quem parece estar a viver um situação tensa. A polémica em torno de Diogo e Eva continua a crescer, agora com novos desenvolvimentos que envolvem a família da vencedora do Secret Story 10.

Em recentes declarações, o ex-concorrente mostrou-se incomodado com a exposição mediática e com aquilo que foi dito sobre si. «Queria saber o porquê de terem vindo falar sobre a minha pessoa à televisão», afirmou, evidenciando o desconforto com a situação.

Apesar de admitir curiosidade sobre as motivações da família de Eva, Diogo foi claro quanto à sua posição para o futuro: «Não quero ter nenhum tipo de contacto».

Uma postura firme que reforça o distanciamento não só em relação à ex-namorada, mas também ao seu círculo mais próximo, numa altura em que o rescaldo do reality show continua a dar que falar dentro e fora das redes sociais.

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