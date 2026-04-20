Reveladas imagens inéditas do casting de Diogo e Eva. A verdadeira combinação que fizeram antes de entrar

As emoções continuam ao rubro após a mais recente expulsão do Secret Story 10. Esta segunda-feira, no programa Dois às 10, foram reveladas imagens inéditas do casting de Diogo e Eva, trazendo novos detalhes sobre a ligação e estratégia que ambos definiram antes de entrarem na casa.

Diogo, o mais recente expulso do reality show, marcou presença no formato da manhã para a sua primeira entrevista fora do jogo. Foi durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que o público teve acesso a um vídeo exclusivo do casting, onde se percebe melhor o plano delineado entre os dois concorrentes.

Nas imagens, Diogo e Eva mostram uma «confiança total» um no outro, assumindo que entrariam no jogo completamente alinhados. A proximidade entre ambos era evidente desde o início, assim como a disponibilidade para levar a estratégia ao limite, se necessário.

Um dos momentos mais comentados surge quando é colocada a hipótese de um beijo na boca como parte do jogo. Eva admite essa possibilidade, mas faz questão de estabelecer limites: «Para uma missão, é temporário, uma vez». Diogo ainda a confronta diretamente: «Tu deixas?» e ela responde entre risos: «Depende do prémio».

Inclusive, durante a entrevista, Diogo revelou o que tinha combinado com Eva antes de entrarem no programa: «Inicialmente o combinado era chegarmos lá dentro e cada um estava separado e o objetivo era tentar disfarçar o máximo possível que éramos um casal», algo que depois não correu como planeado.

«Eu comecei a conviver todos os dias com a Ariana e era muito raro eu estar com a Eva e os dias foram passando eu fui conhecendo a pessoa e acabei por perder o controlo. Achei que estava tudo controlado, não tinha qualquer tipo de sentimento, mas infelizmente…», assumiu o ex-concorrente.