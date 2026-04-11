Sabia que Diogo e Eva têm um animal de estimação? Após separação, revelamos com quem vai ficar

A relação entre Eva e Diogo pode ter chegado ao fim dentro da casa do Secret Story, mas há um “assunto pendente” que continua a dar que falar: o gato que ambos têm em comum, Batman.

Após a separação, a posse do animal tornou-se tema de conversa — e também de alguma tensão. Determinada, Eva fez questão de deixar claro que o felino ficará consigo, não dando margem para dúvidas quanto à sua posição.

«Vamos ter que falar, temos o Batman», começou por dizer Diogo, abrindo o tema. No entanto, Eva rapidamente tomou as rédeas da situação: «Era só o que faltava arranjares outro gato, ele é meu.»

A concorrente justificou a sua decisão com argumentos práticos, lembrando que sempre foi ela a assumir as responsabilidades com o animal. «Quem é que pagou o seguro de saúde e paga as despesas todas? E as vacinas? E a papinha dele? Tu arranjas outro gato», atirou, sem rodeios.

Do lado de Diogo, a reação foi mais contida, mas a questão acabou por evidenciar que, mesmo após o fim da relação, ainda existem pontos por resolver entre os dois.

Entre emoções à flor da pele e decisões difíceis, Batman tornou-se, assim, um símbolo inesperado desta separação — mostrando que, dentro e fora do jogo, há ligações que não se desfazem assim tão facilmente.