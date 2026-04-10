Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»

No Especial do «Secret Story 10», os concorrentes foram confrontados com imagens de Tiago a falar sobre Eva. O concorrente assume sentir interesse na colega. Eva também já se manifestou e houve uma reação que não passou despercebida: a expressão de Diogo.

Tudo começou com uma dinâmica de mexericos, onde surgiu a questão: «Será que o Tiago anda a ficar apaixonado ou viu uma boa oportunidade de jogo?». A dúvida nasce do comportamento recente do concorrente, que tem feito vários elogios a Eva e demonstrado apoio após a polémica com Diogo e Ariana.

Confrontado com o tema, Tiago foi direto: «Ficar apaixonado acho que não», mas não esconde a admiração. «Gosto muito da Eva, tem muitos valores e é lindíssima. Sempre achei a Eva atraente», admitiu.

Já Jéssica lançou mais lenha na fogueira ao recordar a noite em que Eva dormiu com Tiago, garantindo que Diogo ficou «com um grande melão», acrescentando ainda que «não tem moral». Perante isto, o próprio reagiu: «Acho que é normal ficar incomodado».

Durante o programa, Tiago voltou a reforçar o interesse em conhecer melhor Eva, embora reconheça os obstáculos: «Acho que aqui não é o sítio certo porque está cá o Diogo. Ela ainda tem sentimentos pelo Diogo e não sei se ela tem interesse em mim. Eu estava disponível para isso».

A apresentadora Cristina Ferreira quis esclarecer a situação e questionou diretamente Eva sobre um possível interesse. A resposta foi cautelosa: «Posso conhecer melhor o Tiago, mas interesse a esse nível não sei. Ele respeita bastante isso. Posso conhecê-lo, mas disponível para outras questões eu não estou (...) Ele percebe a minha posição».

Apesar da incerteza, Tiago mantém a esperança: «O futuro a Deus pertence. Se ela quiser ir conhecer a praia da Samoqueira posso-lhe mostrar».