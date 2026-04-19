Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

A proximidade entre Eva e Tiago tem dado muito que falar dentro e fora do Secret Story 10, e voltou a ser tema na gala deste domingo, 19 de abril. Vários concorrentes deram a sua opinião sobre a relação de ambos e Diogo ficou com cara de poucos amigos.

O tema surgiu depois de todos assistirem a imagens de Tiago desta semana, que esteve no centro das atenções por causa da amizade com Eva. Depois de algumas críticas, o concorrente recebeu rasgados elogios de Hugo, que confidenciou que, para ele, Tiago é «a pessoa certa» para Eva. Diogo ficou visivelmente incomodado com as declarações.