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Mãe de Diogo teme cenário que o filho vai enfrentar fora do Secret Story 10: «Acho que ele vai perder...»

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Diogo e mãe

A mãe de Diogo fala sobre o que o filho poderá encontrar quando sair do Secret Story 10. E teme o pior. Veja tudo.

A mãe de Diogo falou pela primeira vez sobre o 'triângulo amoroso' em que o filho está envolvido dentro da casa do Secret Story 10. Cláudia mostrou-se preocupada com aquilo que o filho vai encontrar cá fora, e teme que ele perca a carreira de futebolista. 

«Ele não tem noção do impacto que vai ter quando chegar cá fora, principalmente numa coisa que ele adora fazer, que é o futebol. Acho que ele vai perder isso...», começa por dizer. E prossegue: «Como é que um miúdo vai jogar futebol, e pessoas nas bancadas a chamar-lhe nomes...»

Cláudia aproveitou o momento televisivo para proteger o filho: «As pessoas não estão a ver o Diogo na vida real. Podem criticar, sim. Mas acho que há limites. Dói-me ver pessoas a dizer que ele não tem educação... ele é um miúdo muito educado e ninguém pode dizer o contrário. O meu filho errou, mas quase parece que matou ou que violou, estão a colocar as coisas quase a este nível.»

«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

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Cláudia deixou todos em choque ao revelar que está a sofrer represálias cá fora por causa do que se passa dentro da casa mais vigiada do País. 

«Não me afeta o que dizem nas redes sociais, mas afeta-me o que andam a fazer. Ainda ontem partiram-me um vidro lá em casa, fazem ameaças... acho horrível. O meu filho não matou ninguém», confessou a mãe de Diogo.

Cristina Ferreira ficou indignada com a situação e reagiu de imediato: «As pessoas cá fora não têm noção. Temos de condenar essas pessoas mais do que condenamos quem lá está dentro. Alguém tem moral para partir um vidro de casa?»

«As pessoas não estão a ver o Diogo na vida real. Podem criticar, sim. Mas acho que há limites. Dói-me ver pessoas a dizer que ele não tem educação... ele é um miúdo muito educado e ninguém pode dizer o contrário. O meu filho errou, mas quase parece que matou ou que violou, estão a colocar as coisas quase a este nível», defendeu a mãe de Diogo.

E prosseguiu, lamentando o facto de Diogo poder vir a perder a sua carreira futebolística por causa desta situação: «Ele não tem noção do impacto que vai ter quando chegar cá fora, principalmente numa coisa que ele adora fazer, que é o futebol. Acho que ele vai perder isso.»

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Mãe de Diogo não deixa nada por dizer: «Ele devia ter sido sincero com a Eva»

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos quiseram saber o que é que Cláudia gostaria de dizer ao filho. 

«O que é que uma mãe diz a um filho numa altura destas? Ele esteve mal, errou, mas acima de tudo estou aqui para o apoiar, é meu filho e eu sei aquilo que ele é, independentemente daquilo que as pessoas possam dizer, eu sei o que ele é para a namorada e sei que foi um erro que ele fez. Não estou de acordo nem vou passar a mão na cabeça», afirmou, emocionada.

Quando Eva e Diogo decidiram entrar na casa, a mãe do jovem ficou a par de tudo o que estavam a combinar e deixou um aviso: «Eu avisei que um deles os dois vai sair magoado. Eu assisti às combinações e disse que era um jogo muito perigoso para dois miúdos

«A culpa do Diogo não é justificável. O que ele fez, está totalmente errado. E a Eva, sabendo que ele estava com o 'rabo preso', devia ter acabado com aquilo. Se ela não queria que isto chegasse a este ponto, ela tinha dito à Ariana que era namorada do Diogo. Não deviam pôr o segredo à frente da relação. E ele devia ter-se afastado da Ariana, se os sentimentos falaram mais alto, devia ter tido uma conversa com a Eva e ser sincero com ela», completou.
 

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