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Diogo Maia aceita novo convite da TVI e prepara-se para falar sem filtros

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Diogo Maia

Após uma participação marcada por polémicas no Secret Story - Casa dos Segredos 10, Diogo Maia prepara-se para regressar à antena da TVI, onde irá dar uma entrevista que promete não deixar nada por dizer.

Diogo Maia está de regresso à TVI poucos dias após o fim da sua saída do Secret Story - Casa dos Segredos 10. O ex-concorrente do reality show aceitou um novo convite do canal para uma entrevista exclusiva.

A conversa será conduzida por João Patrício no programa Momento Certo, já este sábado, dia 25 de abril de 2026. Segundo a promoção divulgada no instagram oficial da TVI, a entrevista promete trazer revelações fortes e momentos de grande intensidade.

Recorde-se que, uma semana antes, Ariana Miranda marcou presença no mesmo formato, numa emissão que gerou bastante curiosidade entre os fãs do programa.

Este regresso de Diogo acontece numa altura decisiva para o reality show, já que, na véspera, Cristina Ferreira irá conduzir a grande final de Secret Story 10. Nessa gala será conhecido o vencedor da edição, que levará para casa o prémio final de 100 mil euros.

Com expectativas elevadas, a entrevista do agora ex-namorado de Eva poderá esclarecer algumas das polémicas que marcaram a sua passagem pelo programa e revelar novos detalhes até agora desconhecidos.

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