Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Diogo perdeu as estribeiras depois do Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, onde recebeu uma nomeação direta por ter sido escolhido pelo público, a par de Diana Dora, como «a planta» da casa. O concorrente ficou furioso com a decisão e não escondeu o desagrado.

«Estou com uma carrada de nervos que só me apetece partir tudo», disse, visivelmente transtornado.

Veja tudo aqui:

Mais tarde, desabafou com Eva e mostrou-se novamente furioso com a nomeação. «Aqui não há plantas, isto é ridículo, atribuir isso a uma pessoa. Digo e continuo a dizer: é ridículo, é uma estupidez. Não quero saber se me vou embora, mas isto não vale tudo»

Eva pede ao namorado para ter calmo e este prossegue: «Uma planta é alguém que não está aqui a fazer nada, só respira. Eu tenho princípios, tenho educação. Se no meu grupo, não quis atribuir a planta a ninguém, então atribuí a mim. E estou tranquilo com isso.»

«Eu dou a minha opinião frente-a-frente com as pessoas. Eu não vim aqui para criar brigas. Tudo bem que é um jogo, mas não vale tudo», adiantou.