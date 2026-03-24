O melhor da revelação do segredo que parou o País. Diogo esconde a cara, Eva enfrenta duras consequências e Ariana desaba em lágrimas

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque

Este é o momento que todos falam esta manhã. O Secret Story foi palco de uma das revelações de segredo mais bombásticas de sempre. O triângulo amoroso Eva/Diogo/Ariana foi exposto com a revelação do segredo de Eva e todos os concorrentes ficaram em choque.

Eva e Diogo namoram há cinco anos e entram na Casa com o objetivo de esconderem que são um casal verdadeiro. Contudo, o concorrente viria a envolver-se com outra concorrente, Ariana, mesmo em frente à namorada.

Mesmo após o seu segredo de Diogo ser revelado e os colegas perceberem que ele tinha uma cara-metade na casa, ele manteve a estratégia de se envolver com Ariana, com o objetivo de despistar as atenções do segredo de Eva.

Mas a verdade veio toda ao de cima quando Jéssica acertou em cheio no palpite e revelou que os dois são namorados há cinco anos. Todos os concorrentes ficaram em choque. Diogo optou por esconder a cara atrás de um boné. Já a sua namorada, Eva, enfrentou as duas consequências e explicou-se: «A única coisa que eu tenho a dizer é que foi o jogo que escolhemos, foi o jogo que decidimos, agora teremos que arcar com as consequências que esse jogo vai trazer».

Ariana sentiu-se enganada e chorou sem parar, enquanto era apoiada pelos colegas.

Veja o vídeo completo.

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