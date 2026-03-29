As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

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Diogo foi sancionado pela Voz na gala deste domingo por não cumprir as regras do jogo.

A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por um momento de tensão logo a abrir, isto depois de a Voz decidir aplicar uma sanção pesada a Diogo devido ao incumprimento das regras da casa mais vigiada do País.

Durante a emissão, foram exibidas imagens na sala que mostravam vários comportamentos do concorrente considerados impróprios e em clara violação das normas impostas pelo reality show. Os restantes concorrentes assistiram atentamente aos momentos.

Perante as imagens, a Voz não hesitou em intervir, condenando a atitude de Diogo e sublinhando a importância do respeito pelas regras do jogo: «As regras não se questionem, cumprem-se (...) Tirar o microfone é um desrespeito grave pelas regras. Os incumprimentos repetidos dos últimos dias não serão tolerados. Está nomeado». 

Como consequência do seu comportamento, foi então anunciada uma nomeação direta ao concorrente, servindo de aviso não só para Diogo, mas também para os restantes colegas dentro da casa.

O momento gerou reações distintas entre os participantes, com alguns a mostrarem surpresa e outros a concordarem com a decisão da Voz. Cá fora, nas redes sociais, o tema também promete dar que falar, com os fãs atentos a todos os desenvolvimentos desta edição.

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Com esta decisão, fica claro que a Voz está atenta a todos os movimentos dentro da casa e que o incumprimento das regras não ficará impune no Secret Story 10.

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