Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

Diogo Maia marcou presença, esta terça-feira, 12 de maio, na conferência de imprensa do evento onde foi confirmado que o influenciador vai subir ao ringue num combate agendado para o próximo dia 23 de maio, na Super Bock Arena, no Porto.

Quem não ficou indiferente à novidade foi Zé Andrade, ex-noivo de Liliana Oliveira, que aproveitou uma publicação nas redes sociais para deixar uma provocação e envolver Ariana Miranda na conversa: «A Ariana bate melhor que ele». O comentário acabou por rapidamente se tornar viral, somando mais de 1600 gostos em apenas algumas horas.