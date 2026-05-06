Parece simples demais, mas é infalível. O truque para deixar de ter vontade de comer doces e açúcar

Com a chegada do Verão, aumentam as preocupações com o corpo e com a alimentação. Recuperamos um truque infalível que ajuda quando a vontade de comer um doce, com açúcar, parece impossível de resistir.

Comer tâmaras naturais ajuda o corpo a resistir à tentação. O truque é de Cristina Ferreira e foi partilhado nas redes sociais da apresentadora.

“Um dos meus truques para evitar comer doces é comer uma tâmara a seguir ao almoço. Adoro”, escreveu a apresentadora, explicando de forma simples e direta a sua estratégia.

Este hábito alimentar, além de contribuir para controlar o apetite por açúcar, é também valorizado pela apresentadora pela sua praticidade, uma vez que leva sempre consigo o pequeno frasco com tâmaras para garantir que mantém este cuidado ao longo do dia.

Esta dica vem reforçar a importância de escolhas alimentares conscientes para quem procura emagrecer sem grandes sacrifícios, privilegiando sempre alimentos naturais e nutritivos.