Choque total: Estrela dos realities morre aos 30 anos e a causa já foi revelada

Dolly Martinez, conhecida pela sua participação no reality show norte-americano My 600-Lb. Life, morreu aos 30 anos. A causa da morte foi agora revelada: insuficiência cardíaca congestiva, após um período em que já enfrentava vários problemas de saúde.

De acordo com a mãe, Staci Thurman, em declarações ao TMZ, Dolly foi hospitalizada no dia 29 de março devido à presença de «líquido no coração e nos pulmões». A situação rapidamente se agravou: «Ela foi colocada em coma induzido e ligada a um ventilador no dia seguinte, mas nunca recuperou», explicou.

A notícia da sua morte deixou familiares e fãs em choque, sobretudo porque, apesar das dificuldades de saúde, muitos acompanhavam a sua luta e evolução ao longo dos últimos anos.

Nas redes sociais, a irmã, Lindsey Cooper, partilhou uma mensagem emotiva a anunciar a perda: «É com o coração pesado que partilho o falecimento da minha querida irmã, Dolly. 💔», escreveu.

«A Dolly tinha uma personalidade luminosa — conseguia iluminar qualquer espaço com o seu riso, a sua bondade e o seu espírito cheio de amor. Tinha uma forma única de fazer com que todos se sentissem especiais, e o seu calor humano ficará connosco para sempre», lê-se.

A familiar acrescentou: «Embora os nossos corações estejam despedaçados aqui, encontro conforto em saber que está agora reunida com o nosso pai no céu. Só posso imaginar a alegria desse reencontro. Descansa em paz, Dolly. Serás sempre amada, sempre lembrada e nunca esquecida».

Dolly Martinez tornou-se uma figura conhecida ao partilhar a sua jornada pessoal e desafios de saúde no programa, conquistando a empatia de muitos espectadores. A sua história foi marcada pela luta, mas também pela proximidade com quem a acompanhava.

A sua morte precoce deixa uma onda de tristeza entre familiares, amigos e fãs, que recordam não só as dificuldades que enfrentou, mas também a sua personalidade calorosa e genuína.