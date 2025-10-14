Mãe de Cristiano Ronaldo mostra-se na companhia da vencedora do Big Brother

Inês Morais viaja até um dos destinos mais desejados por todos. Os registos são de sonho

A comentadora do “Secret Story - Casa dos Segredos” partilhou com os seguidores um encontro inesquecível com a mãe de Cristiano Ronaldo.

Inês Morais, 25 anos, comentadora da nona edição do reality show da TVI “Secret Story - Casa dos Segredos”, viveu um momento que não vai esquecer: conheceu Dolores Aveiro, 70 anos, a mãe de Cristiano Ronaldo, 40 anos.

O encontro aconteceu recentemente e foi registado numa fotografia que Inês Morais fez questão de partilhar com os seus seguidores no Instagram. Na legenda da publicação, a comentadora escreveu: “Sim, isto aconteceu”, deixando clara a emoção de conhecer uma das figuras públicas mais acarinhadas de Portugal.

A imagem rapidamente conquistou a atenção dos fãs, que não pouparam elogios nos comentários. Na fotografia, Dolores Aveiro surge sorridente, com uma camisola onde se lê a palavra “queen” (“rainha”, em português) — um detalhe que não passou despercebido a Inês Morais, que acrescentou: “A camisola da dona Dolores diz tudo.”

Ainda hoje, a mãe mais famosa de Portugal partilhou uma nova fotografia junto de Cristiano Ronaldo, num dia especial para a Seleção Portuguesa de Futebol, em que Portugal vai jogar com a Hungria. Veja a publicação, em baixo.

Curiosamente, Marcelo Palma, também comentador do programa da TVI, teve a oportunidade de conhecer Dolores Aveiro no mesmo local e partilhou igualmente o registo nas redes sociais.

