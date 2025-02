A 'Barbie' do Big Brother 2023 está irreconhecível! Veja o antes e depois da ex-concorrente Dulce Pinto

Desde a sua saída do Big Brother 2023, Dulce Pinto tem chamado a atenção dos seguidores devido às suas transformações físicas. A ex-concorrente recorreu a procedimentos estéticos que alteraram significativamente a sua aparência, e agora, através das redes sociais, revelou ter realizado um dos seus maiores desejos: uma mamoplastia de aumento.

"Realizei o meu sonho", afirma Dulce Pinto

Através de um vídeo partilhado nas suas plataformas digitais, Dulce Pinto expressou a sua felicidade com o resultado da cirurgia estética:

"Realizei o meu sonho com uma mamoplastia de aumento, e hoje não poderia estar mais feliz com o resultado! Obrigado por elevarem a minha autoestima!"

Para além da cirurgia mamária, a ex-concorrente já tinha despertado a curiosidade dos fãs com mudanças subtis no rosto, incluindo um aumento dos lábios e extensões de pestanas. A evolução estética tem sido notória ao longo dos últimos tempos, e os seguidores não tardaram a comentar as diferenças.

Reações positivas à transformação de Dulce Pinto

A partilha da ex-concorrente do Big Brother 2023 gerou um grande volume de interações nas redes sociais, com muitos fãs a elogiarem o seu novo visual. Os comentários multiplicaram-se, destacando a confiança e felicidade que Dulce Pinto demonstra após as intervenções estéticas.

Nos últimos anos, tem-se verificado um aumento significativo na procura por procedimentos estéticos entre figuras públicas e influenciadores, que veem na cirurgia plástica uma forma de melhorar a sua autoestima e imagem pública.

Com esta mudança, Dulce Pinto junta-se a um conjunto de ex-concorrentes de reality shows que optaram por intervenções estéticas após a participação televisiva, uma tendência cada vez mais comum no meio mediático.

Em cima, veja a galeria de fotografias que preparámos para si, em que se nota o antes e depois da ex-concorrente!