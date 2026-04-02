Dylan Fonte perde seis quilos em menos de um mês: E as imagens do antes e depois impressionam

O beijo aconteceu! As imagens escaldantes de Inês e Dylan na cama

Dylan Fonte engordou alguns quilos depois de ter saído do Secret Story 9 e, agora, decidiu recuperar a sua forma física. O ex-concorrente partilhou com os fãs que está focado num processo de emagrecimento e conta que já conseguiu perder seis quilos

Através de um vídeo, partilhado no Instagram, Dylan mostra o antes e depois deste processo, que já dura há quase um mês.

«Nova atualização: Dia 24. 6 kgs perdidos e já começo a notar alguma mudança física», começa por escrever na legenda da partilha.

E prosseguiu, garantindo que tem cometido alguns 'deslizes' devido às viagens que tem feito com Inês Gama: «Acredito que agora nos próximos dias com a consistência vá melhorar bastante. Tenho cometido muitos deslizes devido as viagens que fazemos e a bastantes convívios que vamos.»

«Mas depois esforço-me para compensar e para já tenho conseguido. Agora é continuar na luta para termos o shape para o verão 😂», terminou.

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