“Carrão” topo de gama: Dylan deixa Inês de boca aberta com prenda de luxo. As imagens não mentem

Dylan Fonte voltou a surpreender os seguidores, desta vez com um gesto romântico que deixou Inês Gama completamente sem palavras. O ex-concorrente do Secret Story preparou uma surpresa memorável para assinalar o aniversário da namorada e a reação da jovem não tardou a tornar-se viral.

Através do Instagram, Inês partilhou um vídeo que mostra alguns dos momentos mais especiais da celebração. Convencida de que iria apenas desfrutar de um jantar romântico com Dylan, acabou por ser surpreendida por muito mais do que imaginava.

Além da presença da família que ganhou em Viana do Castelo, a aniversariante recebeu ainda uma impressionante prenda de luxo: um automóvel topo de gama oferecido pelo namorado. Visivelmente emocionada, Inês fez questão de agradecer publicamente todo o carinho recebido e revelou que desconhecia os planos de Dylan.

«E eu que achava que ia jantar fora com o meu namorado, fui presenteada com a família toda que ganhei em Viana, um obrigada GIGANTE é pouco para vocês ❤️ No meio deles estava a prenda que o Dylan me andou a esconder 😍 Ainda estou sem palavras, amo-o mais do que consigo descrever», escreveu.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver o momento da surpresa, com Inês a mostrar-se incrédula perante o presente de luxo. O vídeo rapidamente reuniu milhares de visualizações, comentários e mensagens de felicitações por parte dos fãs do casal.

A publicação gerou uma onda de reações positivas, com muitos seguidores a elogiar o gesto de Dylan e a cumplicidade demonstrada entre os dois. Entre corações, emojis e mensagens de carinho, os internautas não esconderam a admiração pela surpresa preparada pelo ex-participante do reality show.

Uma coisa é certa: Dylan conseguiu tornar este aniversário inesquecível e deixar Inês de boca aberta com uma prenda que dificilmente será esquecida tão cedo.