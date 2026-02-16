Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Ao Minuto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"

Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"
Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"

Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"
Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo - Big Brother

Dylan Fonte e Inês Gama continuam a viver dias de sonho nos Estados Unidos da América. No Dia dos Namorados, os dois ex-concorrentes do Secret Story 9 surpreenderam os fãs ao mostrar um novo destino em imagens cheias de cumplicidade e amor.

A viagem de Dylan Fonte e Inês Gama pelos Estados Unidos da América está longe de terminar. Depois de dias intensos em Las Vegas e Los Angeles, o casal aterrou agora em Nova Iorque, uma das cidades mais icónicas do mundo.

A revelação foi feita no Dia dos Namorados, com um vídeo gravado em plena Times Square. Entre sorrisos, abraços e muita cumplicidade, os dois ex-concorrentes mostraram que continuam mais unidos do que nunca desde a saída do Secret Story - Casa dos Segredos 9.

Inês Gama assinalou o momento com um entusiasmado «Welcome to New York», enquanto Dylan resumiu o espírito da viagem com humor: «Dois tolinhos em Nova Iorque».

A nova paragem promete mais momentos especiais e os seguidores já aguardam pelas próximas partilhas do casal.

Veja o vídeo:

Percorra a galeria e veja como está a ser a viagem.

Recorde que a viagem a Las Vegas foi oferecida a Dylan ainda durante a sua participação no reality show da TVI. O prémio foi conquistado numa prova durante uma gala e acabou por ganhar um novo rumo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não tinham iniciado uma relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que viria a terminar em direto, dias depois.

Agora que chegou finalmente o grande momento de realizar a viagem de sonho, o casal não se ficou apenas pela cidade de Las Vegas! Prolongaram as férias em Los Angeles e agora, estão na cidade que nunca dorme, Nova Iorque.

Veja também:

 

Temas: Dylan Fonte Inês Gama Nova Iorque New York Secret Story

