Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

A viagem de Dylan Fonte e Inês Gama pelos Estados Unidos da América está longe de terminar. Depois de dias intensos em Las Vegas e Los Angeles, o casal aterrou agora em Nova Iorque, uma das cidades mais icónicas do mundo.

A revelação foi feita no Dia dos Namorados, com um vídeo gravado em plena Times Square. Entre sorrisos, abraços e muita cumplicidade, os dois ex-concorrentes mostraram que continuam mais unidos do que nunca desde a saída do Secret Story - Casa dos Segredos 9.

Inês Gama assinalou o momento com um entusiasmado «Welcome to New York», enquanto Dylan resumiu o espírito da viagem com humor: «Dois tolinhos em Nova Iorque».

A nova paragem promete mais momentos especiais e os seguidores já aguardam pelas próximas partilhas do casal.

Veja o vídeo:

Percorra a galeria e veja como está a ser a viagem.

Recorde que a viagem a Las Vegas foi oferecida a Dylan ainda durante a sua participação no reality show da TVI. O prémio foi conquistado numa prova durante uma gala e acabou por ganhar um novo rumo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não tinham iniciado uma relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que viria a terminar em direto, dias depois.

Agora que chegou finalmente o grande momento de realizar a viagem de sonho, o casal não se ficou apenas pela cidade de Las Vegas! Prolongaram as férias em Los Angeles e agora, estão na cidade que nunca dorme, Nova Iorque.