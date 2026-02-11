Dylan e Inês em Las Vegas: A viagem que gerou polémica está agora a dar que falar e tem um novo destino

Foi durante uma gala do Secret Story 9 que Dylan Fonte conquistou uma viagem a Las Vegas, nos Estados Unidos. O que ninguém esperava era que, em pleno direto, decidisse convidar Inês Gama para o acompanhar. O gesto apanhou os colegas e o público de surpresa e rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da edição.

Na altura, Inês ainda mantinha uma relação fora da casa, que terminaria dias depois, também em direto, aumentando a controvérsia em torno do casal. A viagem passou a simbolizar muito mais do que um simples prémio.

Agora, longe das câmaras do reality show, Dylan e Inês estão finalmente a concretizar o plano. Depois de dias intensos em Las Vegas, o casal segue por Los Angeles e não tem poupado nas partilhas no Instagram. Fotografias românticas, paisagens emblemáticas em Hollywood e muitos sorrisos marcam esta escapadinha que está a encantar os fãs.

Entre polémicas do passado e declarações silenciosas através das imagens, o casal mostra que a história continua a escrever-se, agora em cenário americano.

Percorra a galeria e veja como está a ser a viagem.

Veja também :

Recorde que o casal esteve no Em Família e contou tudo sobre a viagem, semanas antes de embarcarem na aventura.

Veja aqui: