Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende seguidores com foto nunca antes vista

Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal! - Big Brother
Inês e Dylan fazem teste de conhecimento: e há revelações surpreendentes sobre o casal!

A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan - Big Brother
A maior prova de amor! Inês muda-se para Viana do Castelo para viver com Dylan

Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês - Big Brother
Viagem a Las Vegas prestes a acontecer! Dylan e Inês vão para os Estados Unidos durante um mês

Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...» - Big Brother
Casamento à vista? Dylan anuncia pedido a Inês: «Ainda este ano...»

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

Dylan e Inês vivem férias inesquecíveis em Las Vegas: As imagens da viagem que deu que falar no Secret Story 9

Dylan Fonte e Inês Gama, ex-concorrentes do Secret Story 9, estão a viver dias de sonho em Las Vegas. O casal tem partilhado nas redes sociais vários momentos da viagem que começou como um prémio conquistado ainda dentro da casa.

Dylan Fonte e Inês Gama, ex-concorrentes do Secret Story 9, estão a aproveitar ao máximo umas férias de sonho em Las Vegas, nos Estados Unidos. A viagem, que está a ser amplamente partilhada nas redes sociais, tem um significado especial, uma vez que foi oferecida a Dylan ainda durante a sua participação no reality show da TVI.

O prémio foi conquistado numa prova durante uma gala e acabou por ganhar um novo rumo quando, em pleno direto, Dylan convidou Inês para o acompanhar. Na altura, os dois ainda não tinham iniciado uma relação e Inês mantinha um namoro cá fora, que viria a terminar em direto, dias depois.

Agora, longe das câmaras da casa mais vigiada do país, Dylan e Inês mostram-se cúmplices e felizes, partilhando momentos de diversão, luxo e romance na cidade que nunca dorme. Entre passeios, experiências exclusivas e noites animadas, o casal tem conquistado os fãs, que acompanham tudo através do Instagram.

A viagem acaba por simbolizar uma nova fase na vida dos dois, marcada por liberdade, escolhas pessoais e um relacionamento assumido longe da pressão do jogo.

Percorra a galeria de fotografias e veja, mais abaixo, as primeiras imagens das férias de sonho:

Recorde que o casal esteve no Em Família e contou tudo sobre a viagem, semanas antes de embarcarem na aventura.

Veja aqui:

 

