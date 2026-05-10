Dylan partilha o momento em que pediu Inês em casamento. Mas o destaque vai para as jóias do anel

A história de amor de Inês Gama e Dylan Fonte continua a conquistar os fãs do Secret Story 9. O casal, que se conheceu dentro da casa mais vigiada do País, anunciou que vai casar, apenas cinco meses depois de se ter apaixonado durante o Secret Story 9.

Foi através das redes sociais que a novidade foi revelada. No Instagram, Inês publicou várias fotografias do momento especial, onde surge ao lado de Dylan, emocionada e já com o anel de noivado no dedo.

Na legenda da publicação, a ex-concorrente descreveu o momento do pedido de casamento com palavras carregadas de emoção: «Ontem, no meio de gargalhadas, beijos, e muitos nervos, o Dylan pediu-me em casamento… e a minha resposta vai continuar a ser SIM para o resto da vida».

Inês aproveitou ainda para recordar a forma inesperada como os dois se cruzaram e a intensidade da relação que construíram desde então: «Encontrámo-nos numa altura em que nenhum dos dois imaginava o quanto a vida podia mudar tão depressa. E hoje, olhando para nós, sei que encontrei a minha casa numa pessoa. O meu melhor amigo, o meu porto seguro e também aquele que me atura até nas minhas versões mais dramáticas (que são muitas)», escreveu.

A jovem terminou a publicação com uma verdadeira declaração de amor ao noivo: «Prometo continuar a rir contigo, a chatear-te quando me apetece e a amar-te nos dias mais leves e bonitos, mas também nos difíceis ou menos bons… prometo escolher-te todos os dias. Agora sim… oficialmente NOIVOS!!!!!».

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens de carinho, felicitações e reações emocionadas dos seguidores, que continuam a acompanhar a relação do casal muito para lá da experiência televisiva.

Entretanto, um dia depois de terem tornado o noivado público, foi a vez de Dylan mostrar aos fãs imagens inéditas do pedido de casamento. O ex-concorrente partilhou um vídeo gravado numa cabana em Areias do Seixo, onde é possível ver vários momentos íntimos e românticos da surpresa preparada para Inês.

Nas imagens, destaca-se ainda o anel de noivado, marcado por uma pedra central de grande dimensão rodeada por várias pequenas pedras preciosas.

Na legenda do vídeo, Dylan mostrou-se rendido ao momento vivido com Inês: «Fiquem com um bocadinho do que foi uma noite que nunca mais vamos esquecer. É difícil expressar por palavras o quão felizes estamos. De coração cheio».