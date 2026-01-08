Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal

Dylan e Inês oficializaram o namoro após o fim do Secret Story. Dias depois, o ex-concorrente do Secret Story surpreendeu tudo e todos ao pedir a jovem em casamento. Mas o momento acabou por não correr da melhor forma. Inês não respondeu o tradicional «sim». Declarou: «Vamos deixar isto para depois de Las Vegas».

O vídeo pode ter sido uma brincadeira com o facto de alguns seguidores já falarem no pedido de casamento.

Recorde-se que Dylan e Inês vão realizar a viagem a Las Vegas – que o concorrente ganhou dentro do programa da TVI – muito em breve. «Vai ser dia 6 de fevereiro. Já está tudo agendado».

A história de amor de Inês e Dylan continua para lá das portas do Secret Story – Casa dos Segredos 9. Depois de conquistar o segundo lugar na grande final, Inês já começou a organizar a nova fase da sua vida e Dylan está incluído nesse caminho.

O casal confessou, esta segunda-feira, dia 5, no programa Dois às 10, que está a preparar-se para dar um passo importante na relação: viver juntos. «Ainda estamos a averiguar a situação, mas obviamente que o nosso plano é irmos viver juntos agora. Estamos a definir se vamos para o norte ou se ficamos no sul», revelou Dylan.

Já Inês confirmou a intenção, mas admitiu que a decisão final ainda não está tomada: «Ainda não está decidido. Estamos a gerir a situação», afirmou, em conversa com Cristina Ferreira.

Entre carinho, cumplicidade e muito amor, os dois assumem que querem continuar o romance fora da casa mais vigiada do país agora, lado a lado e com planos reais para o futuro.

Os fãs aguardam ansiosamente para saber qual será o próximo capítulo desta relação que começou diante do público e promete continuar fora dos holofotes.

