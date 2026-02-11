«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Dylan e Inês em Las Vegas! Vejas as primeiras fotografias da viagem que deu polémica no Secret Story 9

Dylan Fonte e Inês Gama continuam a partilhar momentos das férias nos Estados Unidos e o mais recente conteúdo já está a dar que falar. O casal do Secret Story 9 gravou um reels em frente ao famoso letreiro de Hollywood, situado no Monte Lee, em Los Angeles, e apostou no humor para surpreender os seguidores.

No vídeo, Dylan simula “bater” em Inês, enquanto surge a legenda: «Ela sabe que ele nunca lhe vai bater». Segundos depois, é Inês quem simula atingi-lo com o joelho nas partes íntimas, acompanhada pela frase: «Mas ele não pode dizer o mesmo».

O tom é claramente descontraído e cómico, mas foi a descrição escolhida por Inês que despertou ainda mais atenção. «Tá visto que ele não confia em mim», escreveu a jovem, deixando espaço para interpretações e comentários.

Veja o vídeo aqui:

Entre gargalhadas e reações curiosas, os fãs têm enchido a caixa de comentários com emojis e mensagens divertidas. Depois da polémica que marcou o início desta viagem, Dylan e Inês mostram agora que estão alinhados, cúmplices e sem medo de brincar um com o outro, até mesmo sob o olhar atento de Hollywood.

Dylan Fonte e Inês Gama estão a viver umas férias de sonho nos Estados Unidos. Depois de Las Vegas, o casal do Secret Story 9 rumou a Los Angeles e tem partilhado fotografias que mostram cumplicidade e romance.

A viagem, conquistada por Dylan durante uma gala e envolta em polémica na altura, tornou-se agora num símbolo da relação que nasceu após o programa. Na altura, Inês ainda mantinha uma relação fora da casa, que terminaria dias depois, também em direto, aumentando a controvérsia em torno do casal.

Percorra as galerias e veja todas as fotografias da viagem.

Veja também :



