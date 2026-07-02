Surpresa! Inês Gama e Dylan Fonte apresentam “novo bebé”. E o vídeo do anúncio está a derreter a internet

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

É oficial! Dylan Fonte pede Inês Gama em casamento: A novidade que parou a Internet e a foto do anel

Inês Gama e Dylan Fonte têm uma novidade para dar e os fãs já estão ao rubro. O casal, que se conheceu no Secret Story 9, anunciou que aumentou a família.

A novidade foi partilhada por Inês no Instagram, numa publicação que rapidamente derreteu a internet. A ex-concorrente surgiu de costas, com o novo membro da família ao colo, ao lado de Dylan. As palavras que acompanharam o vídeo disseram tudo:

«O primeiro membro bebé da nossa família, apresentamos o Belae, a coisa mais fofa que vão ver hoje.»

O novo membro é um cão e o nome, Belae, já conquistou os seguidores do casal. A caixa de comentários encheu-se de elogios e mensagens de parabéns, com os fãs rendidos à mais recente conquista de Inês e Dylan.