Dylan e Inês: A primeira viagem a dois já aconteceu e deixou os fãs confusos

A relação entre Dylan Fonte e Inês Gama tornou-se oficial após a participação de ambos no Secret Story 9, reality show da TVI, que culminou com o ex-concorrente a pedir Inês em namoro.

Antes desse momento especial, Dylan já tinha partilhado que a viagem a Las Vegas, oferecida pelo programa e para a qual convidou a amada, já tem data marcada: início de fevereiro de 2026.

No entanto, essa não foi a primeira escapadinha romântica do casal. Na passada semana, Dylan e Inês estiveram em Veneza, Itália, numa viagem a dois. A ex-concorrente não deixou passar a oportunidade de deixar uma declaração de amor nas redes sociais, e afirmou: «Ainda a recordar a nossa primeira viagem. Amo-te».