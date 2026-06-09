Irreconhecível! Dylan Fonte surge muito mais magro e cheio de músculos. E o antes e depois impressiona

Dylan Fonte está irreconhecível. Há três meses, o ex-concorrente do Secret Story 9 decidiu mudar o seu estilo de vida e tornar-se mais saudável. A seguir uma alimentação equilibrada e também com uma rotina de exercício físico, o minhoto mostrou agora o antes e depois do seu corpo e deixou todos surpreendidos.

Nas imagens partilhadas, Dylan surge visivelmente mais magro e muito musculado.

«TRANSFORMAÇÃO DE 90 DIAS. Não é o corpo perfeito mas consegui demonstrar o que queria, é possível MUDAR o nosso corpo sem as dietas malucas que muitos postam aqui nas redes sociais», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

E prosseguiu: «Consegui esta mudança a comer normalmente, sem pesar comida, sem passar forma e a comer o que gosto e me sabe bem. Portanto a quem lhe falta a coragem para iniciar uma mudança só porque acha que vai ser impossível e vai ter de passar fome ou treinar imenso, fica aqui o meu testemunho real que não precisas de sofrer para mudar.»



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Inês Gama fez questão de reagir à partilha do namorado. «Minha inspiração todos os dias ❤️», escreveu, na caixa de comentários.