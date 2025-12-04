Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Dylan fez uma mudança de visual radical, passando de loiro a moreno e deixou tudo e todos de boca aberta. Isto acontece após ser fortemente criticado pela sua antiga cor de cabelo.

Nas redes sociais, o ex-concorrente do Secret Story 9 partilhou um vídeo da barbearia onde fez o novo corte de cabelo e mais tarde mostrou também a nova cor, nos stories do Instagram.

«Se é para mudar o estilo? Estamos cá para isso 😎», lê-se na legenda do vídeo da barbearia.

