Fora do Secret Story, Dylan mostra-se ao lado de mulher especial: «A matar saudades»

A saudade falou mais alto. A irmã de Dylan recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado do irmão, acompanhada de uma legenda simples, mas carregada de significado: «a matar saudades».

Um momento discreto, mas cheio de emoção, que reflete a importância dos laços familiares — mesmo longe dos holofotes.

Veja aqui:

Fonte: Instagram

Novas amizades...

O ambiente no ginásio ficou mais animado do que nunca. Dylan, Rui e Zé, o ex-noivo de Liliana, partilharam vídeos lado a lado durante um treino que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Entre exercícios, brincadeiras e muitas gargalhadas, os três mostraram que a boa disposição é regra obrigatória nos seus encontros.

Nas stories partilhadas, vê-se o trio motivado, em sintonia e claramente a divertir-se enquanto treina.

Num ambiente leve e descontraído, o treino transformou-se num momento de união e risadas, provando que, para estes amigos, manter a forma também pode ser sinónimo de diversão.

Veja tudo aqui: