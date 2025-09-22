Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

No passado domingo, 14 de setembro, estreou a nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos, que deu a conhecer ao público 22 novos concorrentes. Entre eles está Dylan, que rapidamente se destacou pela proximidade com Vera, com quem já protagonizou um “casamento” simbólico e trocou beijos dentro da casa, mas também pela sua forma física, que o tornou num dos participantes mais comentados desta edição.

Contudo, a aparência atual do jovem é o resultado de uma transformação notável. Antes de entrar na casa mais vigiada do País, Dylan partilhou nas suas redes sociais várias fotografias que mostram a sua evolução. De um visual com cabelo comprido e alguns quilos a mais, passou para um corte radical e um corpo tonificado, fruto de dedicação e disciplina. O concorrente chegou mesmo a publicar um testemunho pessoal, onde revelou a mudança: «Um mau momento da tua vida não te define ✨ 4 meses que separam estas duas fotos, foram meses de muita mudança, não só física mas também mental. Não há impossíveis e só depende da motivação e da vontade de cada um 💪 Não deixes para amanhã o que podes começar hoje 🙌».

Segundo contou, em apenas quatro meses passou dos 91 kg para os 76 kg, sublinhando que a transformação foi não apenas física, mas também mental.

A par da perda de peso, Dylan também alterou completamente o visual. Deixou para trás o cabelo comprido, que chegava abaixo dos ombros, e apostou num novo corte, que reforçou ainda mais a sua nova imagem.

A mudança impressionou os seguidores e agora promete dar ainda mais que falar dentro da Casa dos Segredos 9.