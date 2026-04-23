Luto. Dylan mostra-se vulnerável no momento da despedida: «Foste um lutador até ao teu último suspiro»

Dylan Fonte recorreu às redes sociais para partilhar um momento de grande tristeza. O ex-concorrente revelou que o seu cão, Brizo, morreu, deixando uma sentida homenagem no Instagram.

A publicação foi acompanhada por um vídeo emotivo do animal. Na legenda, Dylan explica que o cão enfrentava vários problemas de saúde e recordou a força com que lutou até ao fim.

“O nosso Brizo hoje partiu 🤍 Mas foste um lutador até ao teu último suspiro, era problema atrás de problema e tu sempre a batalhar para viveres”, escreveu.

Na mesma mensagem, destacou ainda que a família fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar o animal a recuperar. “Quero que saibas que nós nunca desistimos de ti, fizemos os possíveis e impossíveis para que tu ficasses bom, era tudo que nós queríamos”, partilhou.

Contudo, Dylan explicou que chegou um momento em que foi necessário tomar uma decisão difícil, tendo em conta o sofrimento do cão. “Tomámos a decisão mais difícil, mas foi para o teu conforto. Viveres naquele sofrimento já não fazia sentido”, confessou.

A homenagem termina com uma mensagem de despedida carregada de emoção: “Agora estás num lugar melhor e nunca te vamos esquecer. Foste e continuarás a ser parte da nossa família. Descansa em paz, meu amor 🤍”.