Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Dylan e Leandro foram os protagonistas de um novo momento de tensão no Secret Story, quando Dylan foi confrontado com as palavras polémicas que disse a Leandro e teve de as justificar.

«O que é que quis dizer quando chamou ‘panasco’ ao Leandro?», questionou a Voz. «Eu disse ‘cara de panasco’, para mim era como ele estava ali de boca aberta a olhar para nós», respondeu. Cristina Ferreira interveio: «O que é que quer dizer ‘panasco’?» e Dylan reagiu: «A meu ver é tipo um totó».

Muitos dos colegas não acreditaram, com Marisa a deixar claro o que pensa ter sido a intenção de Dylan: «Na minha terra quer dizer que isso é um gay». Dylan negou, mas afinal, o que significa a expressão usada por ele? O ex-concorrente Rúben Boa Nova recorreu à plataforma de Inteligência Artificial 'chatGPT' para responder.

«Significado em contexto local - cara de panasco quer dizer que tem um ar de parvo, simplório, desajeitado. Não é necessariamente uma ofensa pesada, é mais um comentário gozão, de brincadeira», lê-se.

Na plataforma, é possível ainda ler: «Em Viana do Castelo e arredores - «panasco é um termo regional» para «descrever pessoas consideradas rústicas, ingénuas, desengonçadas. Assim 'cara de panasco' signfica literalmente cara de tonto, cara de quem não percebe nada».