17:03
05:18

Bruno alvo de mexerico: «Está a fazer jogo sujo e pôs de parte os princípios que afinal nunca teve»

16:47
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

16:43
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

16:39
06:41

Bruna critica Pedro Jorge: «Não tem estrutura para levar a dele avante»

16:22
03:16

Última hora! Leandro e Raquel numa grande discussão: «Constantemente menosprezas as pessoas»

16:20
08:02

Ana Cristina sobre Leandro: «Acaba por manipular...»

16:05
02:49

Inês irrita-se com acusações de Liliana: «Tens que abrir os olhos amiga»

16:00
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

15:47
04:34

Depois de acusações de Marisa Susana, Dylan fala da polémica com Leandro: «Chamar 'panasca' é a mesma coisa que...»

15:44
05:56

Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso

15:32
08:44

Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»

15:22
11:24

Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo»

15:21
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

14:50
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

14:48
01:03

Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»

14:43
02:11

Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»

14:40
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

14:40
02:44

«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio

14:38
03:31

Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu»

14:35
02:44

«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem

14:32
01:56

Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!»

14:30
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

14:27
01:38

Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas

14:26
03:58

Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas»

14:18
01:53

Num pranto, Liliana faz a mala: «Sou mesmo burra»

Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

  • Secret Story
  • Há 2h e 16min
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas - Big Brother

Ruben Boa Nova foi ao chatGPT perguntar o que significa a expressão usada por Dylan contra Leandro.

Dylan e Leandro foram os protagonistas de um novo momento de tensão no Secret Story, quando Dylan foi confrontado com as palavras polémicas que disse a Leandro e teve de as justificar. 

«O que é que quis dizer quando chamou ‘panasco’ ao Leandro?», questionou a Voz. «Eu disse ‘cara de panasco’, para mim era como ele estava ali de boca aberta a olhar para nós», respondeu. Cristina Ferreira interveio: «O que é que quer dizer ‘panasco’?» e Dylan reagiu: «A meu ver é tipo um totó».

Muitos dos colegas não acreditaram, com Marisa a deixar claro o que pensa ter sido a intenção de Dylan: «Na minha terra quer dizer que isso é um gay». Dylan negou, mas afinal, o que significa a expressão usada por ele? O ex-concorrente Rúben Boa Nova recorreu à plataforma de Inteligência Artificial 'chatGPT' para responder. 

«Significado em contexto local - cara de panasco quer dizer que tem um ar de parvo, simplório, desajeitado. Não é necessariamente uma ofensa pesada, é mais um comentário gozão, de brincadeira», lê-se. 

Na plataforma, é possível ainda ler: «Em Viana do Castelo e arredores - «panasco é um termo regional» para «descrever pessoas consideradas rústicas, ingénuas, desengonçadas. Assim 'cara de panasco' signfica literalmente cara de tonto, cara de quem não percebe nada». 

