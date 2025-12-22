Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Secret Story 9: As imagens da amizade de Ana Cristina e Raquel fora da casa que o vão surpreender

A poucos dias de terminar mais uma edição do Secret Story, a bancada de ex-concorrentes está cada vez mais cheia, mas algumas rivalidades continuam, mesmo fora da casa. A gala deste domingo, dia 21 de dezembro, não foi uma exceção: Dylan e Ana Cristina “pegaram-se”. O motivo? Inês. E tudo começou nas redes sociais.

Poucos minutos antes de ser revelado quem seria expulso, Cristina Ferreira perguntou aos ex-concorrentes quem deveria sair. Ana Cristina indicou Inês, gerando uma reação imediata de Dylan: «A semana passada não disse isto. (…) É para se armar agora aqui.»

A tensão subiu e Ana Cristina acabou por acusar o colega: «Bloqueou-me»

Dylan explicou a sua reação: «Ela está sempre a fazer vídeos a gozar com a Inês. E na semana passada queria fazer-se de boa menina para a mãe da Inês e eu estava-lhe a dizer: "Se estás sempre a dizer que queres que a Inês saia, não te faças…"»

A ex-concorrente respondeu, mantendo a sua postura: «Um beijinho para a mãe da Inês. E vou desde já dizer: Que grande mulher. Porque sabe distinguir as coisas.»

No momento, Cristina Ferreira perguntou a Dylan: «Tu agora bloqueaste-a. Agora como é que sabes o que ela diz? Vais ver ao de quem?»

Dylan esclareceu a situação:«Eu não bloqueei. Deixei de a seguir porque não tinha lá nada de interessante para eu ver. Ela agora está a dizer que quer que eu vá segui-la porque eu sou muito importante. No final, já disse que a vou seguir.»