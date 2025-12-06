Viral! Dylan e Bruno honram promessa com vídeo hilariante: o final está a fazer furor nas redes sociais

Depois de serem penalizados devido a confrontos acesos com Pedro Jorge, Dylan e Bruno reagiram com indignação e chegaram a ameaçar o abandono do programa. Foi nessa altura que selaram um compromisso peculiar: abandonar o programa juntos e celebrar com um hambúrguer numa conhecida cadeia de fast food.

O compromisso gerou inúmeras reações nas redes sociais, principalmente porque apenas Bruno desistiu do programa. Ainda assim, depois da expulsão de Dylan, no passado domingo, dia 30 de novembro, os ex-concorrentes decidiram cumprir a promessa que fizeram juntos dentro da casa mais vigiada do País.

E foi através de uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, dia 5 de dezembro, que Dylan e Bruno mostraram o momento em que finalmente realizaram o desejo dos seguidores: «A pedido de muitas famílias, lá fomos comer (…) como prometido.», escreveu Dylan na descrição do reels.

No vídeo podem ver-se os ex-concorrentes caminhar lado a lado, de mãos dadas e a entrar dentro do restaurante, ao som do áudio do momento em que fizeram a promessa. O video tornou-se ainda mais hilariante quando Dylan recebeu um pintainho como brinde, o animal que faz referência à alcunha que recebeu dentro do programa, quando ainda tinha o cabelo loiro.O momento já se tornou viral nas redes sociais.

Veja o vídeo do momento: