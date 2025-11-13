Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

Ao Minuto

19:56
«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido - Big Brother
04:03

«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido

19:48
Está desvendada a estratégia de Dylan?: «Descartou-o e agora segue para a Final com...» - Big Brother
04:04

Está desvendada a estratégia de Dylan?: «Descartou-o e agora segue para a Final com...»

19:35
Ciúmes no ar? Marisa Susana para Pedro: «Como é que consegues ficar bem com a Marisa e mal comigo...» - Big Brother
05:40

Ciúmes no ar? Marisa Susana para Pedro: «Como é que consegues ficar bem com a Marisa e mal comigo...»

19:24
«Se eu tivesse uma namorada assim (...) que vergonha alheia»: Dylan 'rasga' concorrente - Big Brother
04:59

«Se eu tivesse uma namorada assim (...) que vergonha alheia»: Dylan 'rasga' concorrente

19:10
«Para quem tem uma cabeça de amendoim... admira-me como chegaste lá tão rápido»: Leandro provoca Liliana - Big Brother
04:06

«Para quem tem uma cabeça de amendoim... admira-me como chegaste lá tão rápido»: Leandro provoca Liliana

19:04
Bruno está preocupado que Inês seja afinal alguém forte na casa?: «O teu jogo não passa por casal» - Big Brother
04:01

Bruno está preocupado que Inês seja afinal alguém forte na casa?: «O teu jogo não passa por casal»

18:41
Pedro prepara o pequeno-almoço especial também para Leandro, mas este recusa: «Não preciso que me façam nada» - Big Brother
03:18

Pedro prepara o pequeno-almoço especial também para Leandro, mas este recusa: «Não preciso que me façam nada»

18:27
«Se a Inês gosta de mim... é pelo que sou e não pelo que tenho»: Dylan revela tudo sobre o segredo - Big Brother
04:28

«Se a Inês gosta de mim... é pelo que sou e não pelo que tenho»: Dylan revela tudo sobre o segredo

18:24
Última Hora! Inês acerta no segredo do Dylan: «Os meus pais são milionários» - Big Brother
06:26

Última Hora! Inês acerta no segredo do Dylan: «Os meus pais são milionários»

18:10
«O melhor para mim é a reação da Liliana...»: Irónico, Francisco Monteiro reage à confusão entre Dylan e Fábio - Big Brother
03:59

«O melhor para mim é a reação da Liliana...»: Irónico, Francisco Monteiro reage à confusão entre Dylan e Fábio

18:04
Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio - Big Brother
02:59

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio

17:34
«Tu é que vieste para cima de mim (...) cuspiste-me todo!»: Nervoso, Dylan provoca Fábio e este reage - Big Brother
03:09

«Tu é que vieste para cima de mim (...) cuspiste-me todo!»: Nervoso, Dylan provoca Fábio e este reage

17:16
Alta tensão leva Dylan a levantar-se para Fábio e este ri-se na cara dele: «Tu és o maior estúpido que anda aqui!» - Big Brother
03:22

Alta tensão leva Dylan a levantar-se para Fábio e este ri-se na cara dele: «Tu és o maior estúpido que anda aqui!»

17:14
«Vais-te levantar e vens ameaçar-me também!?»: Palavras de Pedro para Liliana levam Fábio a reagir - Big Brother
03:34

«Vais-te levantar e vens ameaçar-me também!?»: Palavras de Pedro para Liliana levam Fábio a reagir

16:47
«O teu jogo, a tua vitimização dá-me pena!»: Ana aos berros na cara de Marisa Susana - Big Brother
04:04

«O teu jogo, a tua vitimização dá-me pena!»: Ana aos berros na cara de Marisa Susana

16:42
«Marisa faz-se de amiga do Leandro, mas já afirmou que quer que ele saia no domingo»: O mexerico mais incendiário da tarde - Big Brother
06:53

«Marisa faz-se de amiga do Leandro, mas já afirmou que quer que ele saia no domingo»: O mexerico mais incendiário da tarde

16:24
«Dá exemplos de como eu já fui controlador!»: Fábio dispara para Dylan - Big Brother
02:51

«Dá exemplos de como eu já fui controlador!»: Fábio dispara para Dylan

16:07
Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..» - Big Brother
06:07

Troca de provocações acesas entre o casal sobre as festas da casa: «Como tu não és escolhido..»

16:04
Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna! - Big Brother

Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

15:52
«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher - Big Brother
02:01

«Para os outros é só sorrisos, para mim é sempre a disparar»: Pedro Jorge é implacável com a mulher

15:51
«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido - Big Brother
02:01

«Eu se tivesse a porta aberta já me tinha ido embora, estás a meter-me uns nervos»: Marisa passa-se com o marido

15:49
Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!» - Big Brother
04:15

Marisa começa a ficar chateada com o marido e leva tacada: «Tu não ouves ninguém!»

15:34
«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana - Big Brother
03:18

«Eu não sinto nada por ela»: Marisa confronta Pedro sobre... Marisa Susana

15:26
«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa - Big Brother
04:03

«Ela parece que tem ciúmes...»: Estará Marisa Susana interessada em Pedro? A nova teoria invade a casa

15:26
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre' - Big Brother

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

  Secret Story
  Hoje às 16:04
Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna! - Big Brother

O concorrente do Secret Story 9 contou aos colegas todos os carros que já teve nas suas mãos, e todos eles são luxuosos.

Dylan esconde o segredo «os meus pais são milionários» no Secret Story 9, e recentemente revelou alguns pormenores da sua vida que podem levar os colegas a desvendarem este mistério. O concorrente expôs a coleção de carros de luxo que já teve, e todos eles são uma pequena fortuna. 

As revelações foram feitas durante uma conversa com os seus aliados, no jardim. «Fiz um empréstimo para comprar um Porsche dourado. Pagava mil e tal euros por mês. Faltavam-me uns 40 mil, e depois vendi-o. Ao vender, paguei o que faltava. Custava 180 mil quando o comprei», começou por dizer.

Os concorrentes ficaram surpreendidos com a revelação e Dylan prosseguiu: «Dei o meu à troca, por cerca de 85 mil, salvo erro. Depois fiquei a pagar mil e tal euros por mês. Não paguei durante quatro anos». 

Na mesma conversa, Dylan contou que o seu primeiro carro foi um Mercedes topo de gama. «O meu primeiro carro recebi-o aos 18 anos, oferecido pelos meus pais, era um Mercedes. Troquei esse Mercedes para comprar outro. Dei o Mercedes à troca e fiz um empréstimo para comprar o novo. Mais tarde, dei esse outro à troca para comprar outro ainda, e voltei a fazer um empréstimo. O de 85 mil tinha custado 114 mil, mas quando o dei à troca já só me ofereceram 85», adiantou. 

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Três dias depois de acabar com o namorado, Inês troca beijos com Dylan na casa: as imagens completas

O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

Inês acaba com o namorado em direto e esclarece sentimentos por Dylan: «Há uma ligação...»

Depois da polémica, vem a canção: Ex-concorrente faz sucesso com paródia sobre Vera do “Secret Story”
Viral

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Há 1h e 18min
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Há 1h e 53min
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Hoje às 16:39
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Hoje às 15:26
Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso

Alerta máximo: Leandro recebe nova missão que promete deixar a casa virada do avesso

Ontem às 22:00
De chorar a rir! Pedro e Fábio brincam com pistas de segredos: com direito a performance e tudo

De chorar a rir! Pedro e Fábio brincam com pistas de segredos: com direito a performance e tudo

Ontem às 21:17
Mais Vistos

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio
02:59

Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio

Há 2h e 35min
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'

Hoje às 15:26
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Há 1h e 53min
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

14 out, 20:02
Notícias

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Há 1h e 18min
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»

Há 1h e 53min
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Há 2h e 44min
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Há 3h e 17min
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Hoje às 16:39
EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
FORA DA CASA

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»

Há 1h e 18min
Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Novos detalhes sobre a casa de sonho de Liliana Filipa e Daniel Gregório indicam possível separação

Há 2h e 44min
«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

«Milhões de euros em jogo»: Possível separação de Liliana Filipa e Daniel Gregório poderá trazer problemas

Há 3h e 17min
Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Pazes feitas! Carolina Braga reata com o 'ex' Diogo: «A vida levou-me de volta a quem me fez bem»

Hoje às 16:39
Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Comem no chão? Catarina Miranda e Afonso Leitão revelam detalhes da nova vida a dois

Hoje às 16:28
TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Ontem às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Ontem às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

11 nov, 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

11 nov, 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Outros Sites

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

De volta para o "ex"? Carolina Braga quebra o silêncio!

Hoje às 16:36
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

Hoje às 15:24
Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Hoje às 10:54
Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Pedro Crispim perde 12 quilos e mostra resultado impressionante: "Faz parte de todo um processo"

Ontem às 20:42
Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Ontem às 18:37
