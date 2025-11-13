Luxos e mais luxos. Dylan revela a coleção de carros topo de gama que já teve: e são uma fortuna!

Dylan esconde o segredo «os meus pais são milionários» no Secret Story 9, e recentemente revelou alguns pormenores da sua vida que podem levar os colegas a desvendarem este mistério. O concorrente expôs a coleção de carros de luxo que já teve, e todos eles são uma pequena fortuna.

As revelações foram feitas durante uma conversa com os seus aliados, no jardim. «Fiz um empréstimo para comprar um Porsche dourado. Pagava mil e tal euros por mês. Faltavam-me uns 40 mil, e depois vendi-o. Ao vender, paguei o que faltava. Custava 180 mil quando o comprei», começou por dizer.

Os concorrentes ficaram surpreendidos com a revelação e Dylan prosseguiu: «Dei o meu à troca, por cerca de 85 mil, salvo erro. Depois fiquei a pagar mil e tal euros por mês. Não paguei durante quatro anos».

Na mesma conversa, Dylan contou que o seu primeiro carro foi um Mercedes topo de gama. «O meu primeiro carro recebi-o aos 18 anos, oferecido pelos meus pais, era um Mercedes. Troquei esse Mercedes para comprar outro. Dei o Mercedes à troca e fiz um empréstimo para comprar o novo. Mais tarde, dei esse outro à troca para comprar outro ainda, e voltei a fazer um empréstimo. O de 85 mil tinha custado 114 mil, mas quando o dei à troca já só me ofereceram 85», adiantou.