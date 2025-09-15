Os galãs da Casa dos Segredos: charme, rivalidades e segredos por revelar

Já estreou a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela vieram também novos concorrentes, que primam pela sensualidade, charme e mistério.

Falando concretamente no masculino, são nove os galãs desta nova temporada do reality-show, que promete muitas intrigas, segredos por revelar e algumas rivalidades inevitáveis.

Temos dois Brunos, dois Fábios, um Dylan, um Leandro, um Pedro, um Sandro e um Rui e todos causaram furor na gala de estreia deste domingo.

Fábio Daniel e Dylan protagonizaram um momento tenso na gala de ontem, que pode significar a primeira rivalidade. Tudo porque Fábio disse que Dylan «tinha um delay» e ele respondeu: «Depois vamos ver quem é que está atrasado».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens dos novos concorrentes.