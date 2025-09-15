Primeira tensão no Secret Story aconteceu na gala! Dylan e Fábio Daniel trocam farpas por causa das nomeações

Ainda agora começou, mas o Secret Story - Casa dos Segredos 9 já teve o seu primeiro arrufo em direto. Durante a gala de estreia desta nova edição do reality show da TVI, aconteceu a primeira ronda de nomeações e o ambiente aqueceu entre os concorrentes Dylan e Fábio Daniel, tudo por causa de uma justificação que não caiu bem.

Ao nomear Dylan, Fábio Daniel atirou: «O Dylan tem um bocado de 'delay', por isso não sei se me vou dar bem». A frase gerou desconforto e, sem hesitar, Dylan respondeu de forma direta: «Depois vamos ver quem está atrasado (...) se calhar estou mais à frente dele, ele é que não sabe».

Cristina Ferreira não deixou o momento passar em branco e perguntou a Dylan se já estava a ficar chateado por estar a ser nomeado. Sereno, o concorrente garantiu: «Não, estou tranquilo».

A troca de palavras marcou o primeiro momento de confronto na casa mais vigiada do país e promete agitar os próximos dias. O Secret Story está de volta e, ao que parece, as polémicas também.

Veja o momento:

