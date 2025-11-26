Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

Dylan foi sancionado com uma nomeação direta da Voz depois de uma discussão acesa com Pedro e Leandro. Depois disso, o concorrente mostrou intenção de desistir do Secret Story 9, mas acabou por mudar de ideias.

Esta terça-feira, 25 de novembro, o concorrente de Viana do Castelo anunciou ao grupo que iria permanecer na casa e fazer um esforço para se dar bem com todos os colegas. No rescaldo de tudo o que aconteceu, a família de Dylan decidiu emitir um comunicado sobre o assunto.

A mensagem foi partilhada nas redes sociais: «Nós, família, gostaríamos que o Dylan tivesse tomado a decisão de desistir, mas visto que não foi a intenção dele, continuaremos a apoiá-lo e não queremos interferir na experiência que ele está a viver. A intenção de ficar foi dele e nós respeitamos isso».

«Esperamos que o ambiente realmente mude e se torne uma experiência agradável para todos os envolvidos. E se ele realmente tiver que sair, que seja por opção do público. Se tiver que ser já este domingo, está tudo bem com isso, vem para perto dos seus», pode ler-se ainda.

Veja tudo aqui: