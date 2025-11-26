Família 'millionária' de Dylan revolta-se e expõe críticas ao negócio: «Manchar uma reputação de anos»

A família de Dylan expôs críticas ao negócio de que foi alvo e veio lamentar publicamente o sucedido, através de uma publicação nas redes sociais.

«Vimos desta forma lamentar este tipo de situações, consideramos absolutamente lamentável e injusto que a reputação de um negócio familiar seja colocada em causa devido à participação de um concorrente num programa de televisão», lê-se no comunicado.

Na mesma nota, a família refere: «Trabalhamos todos os dias para sermos melhores, temos negócios e muita gente que depende desses negócios, não queremos de forma alguma que tentem manchar uma reputação que demorou anos a ser construída».

«Apelamos assim ao bom senso das pessoas e que não compactuam com este tipo de atitudes. Temos por princípio respeitar todas as opiniões construtivas que nos ajudem a melhorar. Agradecemos a todos os clientes e amigos que nos têm apoiado. Continuaremos a receber-vos sempre com o mesmo profissionalismo e respeito», concluem.

Recorde-se que Dylan entrou nesta edição com o segredo «os meus pais são milionários», isto porque o pai é dono da Auto Santoinho, um stand de automóveis com oficina multimarcas e serviço de aluguer de viaturas. Já a mãe é a responsável pelo Restaurante Beira Rio, situado na praia da Argaçosa, em Meadela.