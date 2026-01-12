«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Dylan Fonte e Inês Gama têm chamado cada vez mais à atenção dos fãs nas redes sociais, ao publicar imagens do dia a dia do casal. A relação tem estado "de vento em popa", entre visitas aos ex concorrentes, passeios e namoro sem fim, o casal tem-se mostrado cada vez mais cúmplice.

Numa publicação feita no Instagram de Inês Gama, os ex concorrentes mostraram-se num restaurante a fazer, nada mais nada menos, do que dividir a sobremesa. No vídeo, Inês pega na taça de mousse e levanta-se, com o fim de ver a reação do namorado. A descrição usada pela segunda classificada do Secret Story 9 deixou os fãs boquiabertos: «A ponderar as prioridades dele 😅😂», escreveu em tom de riso. Os seguidores não pouparam os comentários de carinho e, ainda elogiaram o casal pelo talento como criadores de conteúdo.

Dylan e Inês conheceram-se na 9ª edição do Secret Story e, ainda que o concorrente tenha sido expulso a algumas semanas da grande final do programa, nunca deixou de ser o maior apoiante da concorrente do Montijo.

Veja a publicação.