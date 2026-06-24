Bebé a caminho? Dylan e Inês lançam vídeo e levantam suspeitas

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

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Dylan e Inês conheceram-se no Secret Story 9 e, desde então, tornaram-se um dos casais mais queridos do universo dos Reality shows portugueses. Agora, uma publicação nas redes sociais deixou os fãs em alvoroço com suspeitas de uma possível gravidez.

Tudo começou quando a ex-concorrente partilhou um vídeo ao lado do namorado, ambos sentados no sofá com a camisola da seleção nacional vestida. A legenda não passou despercebida: «Este, seguramente, será o nosso último mundial sem filhos.»

A publicação gerou uma enxurrada de reações, com seguidores a questionar se o casal estaria, afinal, a anunciar uma gravidez nas entrelinhas. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens como: «Querem nos dizer alguma coisa?», «Se é seguramente… já temos bebé na barriga!!!!» e «Que lindo, uma menina ou um menino com os vossos olhos será um sonho», entre muitas outras.

Por enquanto, o casal não confirmou nem desmentiu as especulações.