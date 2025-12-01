Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

Dylan foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e hoje, no Dois às 10, teve a possibilidade de ver as imagens da casa após a sua saída, em especial as lágrimas de Inês, a sua namorada.

Confrontado com o momento, Dylan não conteve as lágrimas e a emoção. «Ainda não tinha visto estas imagens da Inês», disse, de voz embargada.

«Não estava à espera de sair assim, de todo. Ainda não falei grande coisa com os meus pais, mas percebe-se a tristeza neles. Não está a ser muito fácil, não vim para esta experiência para tirar coisas más e sair assim...», acrescentou, emocionado.

Veja aqui as imagens do momento:

Em choque, Dylan reage ao 'fenómeno Vera': «Se fosse eu a enfiar-lhe quatro chapadas...»

Dylan foi o concorrente expulso do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e esta manhã esteve no Dois às 10 a falar sobre a sua passagem pela casa. Inevitavelmente o jovem falou sobre Vera, com quem viveu um romance fugaz dentro da casa, e de quem acabou por levar quatro chapadas.

No matutino da TVI, Dylan mostrou-se surpreendido ao chegar cá fora e perceber que Vera tem imenso apoio, mesmo depois de ter sido expulsa por o ter agredido. «Cheguei cá fora e ainda levei com um choque de realidade, que ela parece que é uma estrela do Secret Story e que toda a gente a apoiou», começou por dizer.

E acrescentou: «Faz-me confusão, claro, porque se fosse eu a enfiar-lhe quatro chapadas, queria ver o que é que eu era neste momento. Se calhar já estava quase preso».

Cláudio Ramos critica Dylan: «Tu disseste coisas sobre as filhas dela...»

Cláudio Ramos aproveitou para intervir e criticou a postura do agora ex-concorrente. «Eu concordo contigo, mas tens de ver isto de outra perspetiva. Aquilo que tu lhe disseste antes, não foi bonito. Nada justifica a violência, mas eu considero que a violência física e verbal estão no mesmo pé. E tu disseste coisas sobre as filhas dela...», atirou.

Dylan justificou: «Eu disse que ela esteve um mês comigo, e ao final do mês percebeu que gostava de outra pessoa, não me interessa se era um homem ou uma mulher. Também já vinha de atitudes que ela teve comigo, e eu perguntei que imagem é que ela acha que passa para as filhas com estas atitudes. Que desrespeito é que eu estou a passar para as filhas dela?»