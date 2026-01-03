Dylan e Inês dão próximo passo na relação. E o anel levanta suspeitas

É oficial. Dylan pediu Inês em namoro e oficializou a relação com um anel de compromisso. Os dois conheceram-se dentro do Secret Story, mas apesar da grande cumplicidade e proximidade sempre disseram que o verdadeiro namoro só aconteceria longe das câmaras.

Através do Instagram, Inês partilhou uma fotografia do momento romântico em que foi pedida em namoro. «Muito feliz e grata por tudo, com o melhor do mundo a meu lado», escreveu. O anel – um solitário com uma grande Pedra – rapidamente gerou dúvidas se os dois estariam já noivos. Mas, Dylan veio esclarecer tudo: «É anel de namoro. Não pensem já no casamento».

Depois da final do Secret Story, o que fizeram Inês e Dylan? A imagem que mostra tudo

Depois de uma noite intensa e carregada de emoções na gala final do Secret Story, Dylan e Inês optaram por celebrar de forma simples e muito especial. A jovem, que conquistou o segundo lugar no reality show, deixou rapidamente os holofotes do estúdio para se refugiar no carinho daqueles que a acompanharam desde o primeiro dia: a família.

Nas redes sociais, Dylan partilhou um momento ternurento onde surge ao lado de Inês e de vários familiares de ambos, numa fotografia espontânea que reflete união, alegria e alívio após semanas de pressão. “Juntos”, escreveu o ex-concorrente, numa palavra que resume o espírito da noite.

O grupo reuniu-se num ambiente descontraído, longe das câmaras e da azáfama televisiva, mostrando que, apesar da exposição mediática, os laços familiares continuam a ser a prioridade. Sorrisos, abraços e cumplicidade marcaram este reencontro, que serviu para celebrar não só o percurso de Inês no programa, mas também o fim de uma etapa exigente.

A segunda classificação foi recebida com orgulho por todos os presentes, que nunca esconderam o apoio incondicional à concorrente ao longo da sua participação. A imagem rapidamente conquistou os fãs, que elogiaram a simplicidade do momento e a forte ligação entre Dylan, Inês e as respetivas famílias.

Assim, depois da adrenalina da final, foi no conforto da família que Dylan e Inês escolheram terminar a noite — provando que, independentemente dos resultados, o verdadeiro prémio está nos que caminham ao nosso lado fora da casa.