Dylan mostra Inês sem soutien em momento íntimo: «Vista perfeita»

Dylan e Inês conheceram-se e apaixonaram-se no Secret Story 9 e desde que saíram da casa mais vigiada do País nunca mais se largaram. Fora do programa, os dois ex-concorrentes têm feito partilhas virais nas redes sociais, que encantam os fãs.

Mas há uma em particular que está a chamar a atenção dos fãs: Dylan mostrou-se num momento íntimo com Inês, em que a jovem está de topless, ou seja, sem soutien: «Perfect view» (vista perfeita), lê-se na legenda.

Numa outra publicação feita no Instagram de Inês Gama, os ex concorrentes mostraram-se num restaurante a fazer, nada mais nada menos, do que dividir a sobremesa.

No vídeo, Inês pega na taça de mousse e levanta-se, com o fim de ver a reação do namorado. A descrição usada pela segunda classificada do Secret Story 9 deixou os fãs boquiabertos.

«A ponderar as prioridades dele 😅😂», escreveu em tom de riso. Os seguidores não pouparam os comentários de carinho e, ainda elogiaram o casal pelo talento como criadores de conteúdo.

Veja a publicação.